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Бесплатный спектакль, добрая акция и яркий концерт. Афиша Витебска в выходные

13.12.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу стоит сходить и поддержать благотворительную акцию в поддержку приюта для бездомных животных. В воскресенье детей и родителей приглашают на бесплатный спектакль. Любителей музыки в «Торвальде» ждет совместный концерт двух ярких групп: могилевской Bez. Not и витебской De Puta Madre Banda.

Акция в помощь приюту для бездомных животных


Фото: pxhere.com

Где: КДЦ «Первомайский» (ул. Горького, 120)

Когда: 14 декабря, с 11.00 до 15.00

Вход: бесплатный

На выставке собак и кошек из приюта вы сможете не только познакомиться и пообщаться с четвероногими питомцами, но и выбрать себе понравившегося друга и сделать его жизнь счастливой. Для этого нужно взять паспорт, поводок и ошейник для собак, переноску для щенков и котов.

Организаторы подготовили большую развлекательную программу.

Подробнее — по ссылке. Телефоны для связи: +375 29 590−00−22, +375 33 336−78−77.

Концерт Bez. Not и De puta Madre Banda


Барабанщик группы De Puta Madre Banda Константин Самарин. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Где: арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1)

Когда: 14 декабря, 19.00

Билет: 13 рублей

Организаторы обещают солнечное регги от Bez. Not и бескомпромиссный рэпкор от De Puta Madre Banda — в классном совместном концерте.

Бесплатный спектакль для детей


Фото: pixabay.com

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 15 декабря, 11.00 и 16.30

Вход: бесплатный

ТРЦ «ТриО» снова приглашает на детский кукольный спектакль. Покажут «Удивительные приключения мышонка».

Начало — в 11.00 и 16.30, продолжительность спектакля — полчаса. Выбирайте удобное время для ваших малышей и приходите.

 
Теги: знакомства
 
 
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