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Бесплатный спектакль, добрая акция и яркий концерт. Афиша Витебска в выходные
Источник материала: Tut.by
В субботу стоит сходить и поддержать благотворительную акцию в поддержку приюта для бездомных животных. В воскресенье детей и родителей приглашают на бесплатный спектакль. Любителей музыки в «Торвальде» ждет совместный концерт двух ярких групп: могилевской Bez. Not и витебской De Puta Madre Banda.
Акция в помощь приюту для бездомных животных
На выставке собак и кошек из приюта вы сможете не только познакомиться и пообщаться с четвероногими питомцами, но и выбрать себе понравившегося друга и сделать его жизнь счастливой. Для этого нужно взять паспорт, поводок и ошейник для собак, переноску для щенков и котов.
Организаторы подготовили большую развлекательную программу.
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Концерт Bez. Not и De puta Madre Banda
Организаторы обещают солнечное регги от Bez. Not и бескомпромиссный рэпкор от De Puta Madre Banda — в классном совместном концерте.
Бесплатный спектакль для детей
ТРЦ «ТриО» снова приглашает на детский кукольный спектакль. Покажут «Удивительные приключения мышонка».
Начало — в 11.00 и 16.30, продолжительность спектакля — полчаса. Выбирайте удобное время для ваших малышей и приходите.
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В субботу стоит сходить и поддержать благотворительную акцию в поддержку приюта для бездомных животных. В воскресенье детей и родителей приглашают на бесплатный...
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