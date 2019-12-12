Бесплатный спектакль, добрая акция и яркий концерт. Афиша Витебска в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу стоит сходить и поддержать благотворительную акцию в поддержку приюта для бездомных животных. В воскресенье детей и родителей приглашают на бесплатный спектакль. Любителей музыки в «Торвальде» ждет совместный концерт двух ярких групп: могилевской Bez. Not и витебской De Puta Madre Banda.

Акция в помощь приюту для бездомных животных



Фото: pxhere.com

Где: КДЦ «Первомайский» (ул. Горького, 120) Когда: 14 декабря, с 11.00 до 15.00 Вход: бесплатный

На выставке собак и кошек из приюта вы сможете не только познакомиться и пообщаться с четвероногими питомцами, но и выбрать себе понравившегося друга и сделать его жизнь счастливой. Для этого нужно взять паспорт, поводок и ошейник для собак, переноску для щенков и котов.

Организаторы подготовили большую развлекательную программу.

Подробнее — по ссылке . Телефоны для связи: +375 29 590−00−22, +375 33 336−78−77.

Концерт Bez. Not и De puta Madre Banda



Барабанщик группы De Puta Madre Banda Константин Самарин . Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Где: арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1) Когда: 14 декабря, 19.00 Билет: 13 рублей

Организаторы обещают солнечное регги от Bez. Not и бескомпромиссный рэпкор от De Puta Madre Banda — в классном совместном концерте.

Бесплатный спектакль для детей



Фото: pixabay.com

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 15 декабря, 11.00 и 16.30 Вход: бесплатный

ТРЦ «ТриО» снова приглашает на детский кукольный спектакль. Покажут «Удивительные приключения мышонка».

Начало — в 11.00 и 16.30, продолжительность спектакля — полчаса. Выбирайте удобное время для ваших малышей и приходите.