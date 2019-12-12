"Тащат все подряд". В России наше молоко дешевле, чем в Беларуси

КП » решила воспользоваться случаем и посмотреть, что привлекает белорусов в российский город, и едут ли россияне в Пять лет назад «дизель» курсировал по приграничью, но когда цены в двух странах сравнялись и поток пассажиров спал, поезд отменили за невостребованностью. И вот он снова в расписании, причем дважды в день. «» решила воспользоваться случаем и посмотреть, что привлекает белорусов в российский город, и едут ли россияне в Гомель





Однако мы отправились в Новозыбков не на новом поезде. Выяснилось, что пока все три вагона состава отправляются из Гомеля почти полностью пустыми - цена билета на 3-5 рублей выше, чем на маршрутки и автобусы. - Придут морозы, завалит дороги снегом, тогда и пассажиры появятся - на поезде в таких условиях добираться комфортнее, чем на автобусе, - уверены в Гомельском отделении БелЖД.





- Состав пустили по просьбам людей, которые не раз обращались с таким предложением. К тому же, расписание рассчитали так, чтобы люди могли в Новозыбкове пересаживаться на российские поезда и ехать дальше.









В АПТЕКАХ ПОКУПАЮТ АНТИБИОТИКИ БЕЗ РЕЦЕПТА





А пока, чтобы пообщаться с народом, мы, соответственно, воспользовались «народным» видом транспорта. Правда, автобус тоже отправляется полупустым.





- Прошли те времена, когда поток был. Сейчас все популярные белорусские товары привозят централизованно, поэтому перекупщики не тягают. Все просто ездят по своим делам, к родственникам. А россияне в Гомель - на лечение в больницы, к зубному. У вас дешевле и качественнее, - объясняет пассажирка из Новозыбкова. - Ну а те белорусы, которые приезжают к нам, тащат из магазинов все подряд. Потому что и одежда, и продукты дешевле. Не слишком, но если много набрать, то существенная экономия получается.





А еще, как выяснилось, белорусы закупаются в новозыбковских аптеках. Многие лекарства дешевле - например, гормоны щитовидной железы, ингаляторы, но главное - нужные лекарства продают без рецептов. Например, популярный в народе антибиотик левомицетин.





На границе российские полицейские у всех проверяют паспорта, но смотрят только на гражданство, поэтому все проходит очень быстро. Картина мира мгновенно меняется, когда автобус заезжает в первый приграничный российский городок - Злынку. Кажется, что видишь сон о прошлой жизни. Если Беларусь сравнивают с Советским Союзом периода застоя, то российская провинция как будто навсегда осталась в 90-х.





МУСОР, ПЛОХОЙ СЕРВИС, ЗАПУСТЕНИЕ - ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НОВОЗЫБКОВА





Въезжаем в Новозыбков и здесь углубляемся в сон постсоветской разрухи. Автостанция в райцентре чуть поприличнее чем в Злынке, но те же дыры в стенах, некрашеные двери, старинные затертые лавки, окошки касс за решеткой.





Вокруг стоят ржавые вагончики с выцветшими надписями «Чай, кофе, хот-дог, чебуреки». Кажется, они уже много лет не работают - однако нет, двери открыты. Но даже натуральный кофе на станции и рядом, на железнодорожном вокзале, выпить негде.









В ста метрах от автостанции - двухэтажный барак, который едва заметен из-за бурьяна в человеческий рост и зарослей кустов. Вместо ливневой канализации вдоль улиц - канавы, забитые мусором. Вместо тротуаров в большинстве - или разбитый асфальт, явно еще с советских времен, или просто грязь…





По дороге в центр города впечатления не становятся лучшими. Обращают на себя внимание заброшенные или разрушенные здания. Часто встречаются горы мусора, неухоженные заросшие газоны. Да, кое-где заметно благоустройство - вот скверик, выложенный плиткой и новые скамейки. А вот красивый бар, магазин - объекты бизнеса сильно выделяются на фоне общей разрухи.





- Вы бы года три назад в Новозыбков приехали - тогда еще страшнее было. А сейчас город уже во многом похорошел. Мусор - это да. Потому что всем все равно. Было как-то, люди на митинг выходили, возмущались, что коммунальное предприятие не убирает мусор. Митинговали не один день! Ничего не изменилось, никто не услышал. Деньги как бы выделяются, но по факту их нет. Оседают в чьих-то карманах. А в Брянске вы были? Там еще хуже. У нас хоть ливневые канавы сохранились. А там грязи еще больше, - говорит местный житель, мужчина лет 40.





Мы не признаемся, что из газеты. Прежние попытки взять интервью у горожан оказались безрезультатными - услышав, что мы пресса, люди отворачивались и уходили, а некоторые отказывали весьма агрессивно.





«Займы «До получки», «Деньги в долг», «Покупаем волосы дорого!» - такими объявлениями завешаны остановки, стены зданий.





ПРОДАВЕЦ О БЕЛОРУССКИХ ТОВАРАХ: НИЧЕГО НЕ ЗАЛЕЖИВАЕТСЯ





Подходим к центральному рынку. Точнее, сначала было не ясно, это ли центральный рынок. Разбитые обшарпанные полупустые ряды - впечатление, что базар давно заброшен.





- Да вы просто поздно приехали. Людей нет, вот торговцы и разошлись еще до обеда. А че надо? - настороженно спрашивает мужчина, торгующий обувью.





Оказалось, что это белорус. Но уже много лет работает в Новозыбкове. - В Беларуси ж невозможно жить. Душат налогами, проверками. А здесь - никаких проблем. Поэтому и цены ниже. Вот, ботинки зимние возьмите - от полутора тысяч отдаю (50 белорусских рублей - ред.). Из Гомеля приезжают. Потока большого нет, но едут, затариваются.





Кстати, в соседней палатке купить зимнюю куртку можно за 2 тыс. российских рублей (66 бел. руб.). Такие же цены есть и в магазинах.













Более оживленно в отдельном «анклаве» на рынке под вывеской «Белорусская ярмарка». Молоко, сыры, колбасы, конфеты - любые продукты, в большинстве из Гомельской области. Огромным спросом пользуются сигареты. На прилавках - все популярные марки, по сравнению с российскими стоят они в два раза дешевле.





Рядом с рынком и отдельный магазин белорусских товаров. Здесь все то же: молоко, сыры, сосиски, есть даже фарш из Беларуси. Цены чуть выше, но и здесь они… меньше чем в Беларуси! Например, рогачевское молоко в магазине стоит 50 российских рублей (1,65 бел. руб., а в популярном гомельском магазине такое же - 1,7 руб.).





- Люди приходят, распродаем все, ничего не залеживается. Российские продукты стоят примерно столько же, но качество белорусских - лучше, - говорит продавец.





Кругом в центре города на тротуарах стоят челноки, как в 90-х, с раскидными деревянными столиками, на которой разложена дешевая мелочевка.









«ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ НАС НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ»





Прогуливаясь по дворам в центре города, замечаем новые детские площадки - это приятно. Вдруг в одном из дворов к нам буквально подбегает грязно одетый мужчина:





- Извините, можно обратиться?





- Прости, денег нет, - отвечаем, ожидая привычной просьбы.





- Да нет, я прошу выпить со мной. Я не могу один. Вот: не чернило, а водка - хорошая, не паленая, - достает мужчина из-за пазухи бутылку. - Ну пожалуйста! У меня и закуска есть: яблочки!





Пришлось отказаться - на работе все-таки.





Идем дальше и улавливаем эпохальный кадр: маленькая бедно одетая бабушка с палочкой проходит мимо двух припаркованных огромных черных «мерсов». По белорусской привычке спрашиваем у бабушки разрешения ее сфотографировать.





- А сколько за это дашь? - ошарашивает бабушка.





От вопроса немного теряемся, но вот в кармане нашлась купюра в 500 российских рублей. Протягиваем бабушке. Она удивляется слишком большой сумме и не берет деньги:





- Ай, не надо. Старая я уже…





Ожидая обратного автобуса, на автостанции разговариваем с местной женщиной среднего возраста. Она говорит, что в Беларуси в последний раз была лет 20 назад.





- А чего к вам ехать? Дорого все. Продукты у вас хорошие, но к нам на рынок все привозят. Санатории ваши хвалят, лечение хорошее, но у меня на это денег нет, - признается женщина.





Поднимаем тему интеграции, которую сейчас оживленно обсуждают в Беларуси.





- Нет, у нас об этом особо не говорят. Что нам та интеграция - ничего не изменит. Россия-матушка всем все раздает, а сама ни с чем остается. Ей Донбасс надо, ей Сирия надо, ей вот и Беларусь надо. А мы, россияне, так и остаемся нищими.





Мужчина лет 30 настроен более оптимистично:





- Да, у нас тему союзного государства особо не обсуждают. Подумайте, что для огромной России значит маленькая Беларусь? Территорией больше, территорией меньше - какая разница. А вот для Беларуси это было бы существенно.





Смотрите, Россия сразу бы разместила у вас военные базы, прислала бы войска. Это значит деньги, вложения в экономику. Ваши заводы, которые на последнем издыхании, стали бы стратегически важными объектами - тоже деньги вложили бы.





- А вам было бы не жалко, если бы правительство вкладывало средство в белорусские заводы, а не в тот же Новозыбков?





- Какие там деньги! Беларуси, Украине, всем подряд Россия и так каждый год столько долгов прощает! А мы тех денег все равно не увидим.





Мужчина часто бывает в Гомеле. Говорит, что жить в Беларуси трудно:





- У нас как-то гораздо свободнее. Не ощущаешь такого давления. Опять же сколько в Беларуси налогов, сколько запретов. Я бы у вас не смог жить.









Что еще купить в России дешевле?





В супермаркетах Новозыбкова можно найти:





- Пельмени говяжьи 1 кг - 110 рос. руб. (3,6 бел. руб.).





- Итальянские макароны 500 гр - 60 рос. руб. (2 бел. руб.).





- Сахар 1 кг - 23 рос. руб (0,75 бел. руб.).





- Икра красная лососевая 90 гр. - 231 рос. руб (7,6 бел. руб.).





А также другие продукты, спиртные напитки по акциям и скидкам - дешевле, чем в белорусских магазинах.