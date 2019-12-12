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Госпогранкомитет обещает минимизировать очереди на границе в праздники
13.12.2019 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ex-press.by
В канун рождественских и новогодних праздников пассажиропоток традиционно увеличивается. В связи с этим ГПК планирует увеличить число пограничников на погранпереходах.
Кроме того, как сообщили в комитете, совместно со службами сопредельных стран «прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей».
ГПК напоминает, что в пунктах пропуска "Брест", "Котловка", "Григоровщина" и "Урбаны" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.
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В канун рождественских и новогодних праздников пассажиропоток традиционно увеличивается. В связи с этим ГПК планирует увеличить число пограничников на...
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