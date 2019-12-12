Источник материала: Новости Волковыска

13 декабря 2019 года во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов Александр Лукашенко ответил на вопрос о дефиците врачей в Беларуси и рассказал, как готовить специалистов.

По словам президента, ранее в Беларуси был переизбыток медиков, поэтому почти на треть сократили набор в медицинские вузы.

Соответственно, уменьшилось количество медиков. Теперь, в условиях нехватки медиков, пришлось увеличить набор в медицинские вузы на 200 бюджетных мест и увеличить набор по целевой подготовке.

По словам Александра Лукашенко, сложившаяся в Беларуси система медицинского образования – это сплав богатых традиций, научной основы и огромного практического опыта.

Индивидуальный подход к каждому студенту, высокий уровень преподавания, в том числе на иностранных языках, обеспечивают достойный международный рейтинг отечественных медицинских университетов. Сегодня в этих вузах обучаются свыше 20 тыс. студентов, из них более 4 тыс. – граждане из 71 страны мира.

Президент призвал министерства учитывать конкретную потребность в специалистах при определении количества учебных мест. Также Александр Лукашенко призвал не забывать про иностранцев, которые хотят учиться в Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Одной из основных проблем, о которой говорят и выпускники-медики, глава государства назвал высокий уровень теоретической подготовки и недостаточное владение практическими навыками будущей профессии.