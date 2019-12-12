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Выбор профессии – это выбор и ответственность выпускника

13.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ежегодно большое количество выпускников и их родителей встают перед проблемой выбора. Актуальными становятся вопросы «Какую профессию выбрать?» и, соответственно, «Куда поступать?». В молодости с выбором легко ошибиться, а сделанную ошибку исправить бывает, увы, не просто. Нелюбимая работа в конечном итоге перестает удовлетворять не только морально, но и материально.

Отличным стартом для карьеры будет поступление в профильные высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Беларусь. На сегодняшний день перед выпускниками школ раскрывают свои двери Академия МВД Республики Беларусь и Могилевский институт Республики Беларусь. Здесь готовят высококлассных специалистов, нужных своей стране. С первых дней обучения каждый курсант становится незаменимой и важной частью коллектива профессионалов, преданных своей стране, народу и службе.

При поступлении в Академию МВД или Могилевский институт абитуриент приобретает ряд преимуществ:

- минимальная стипендия на 01.01.2019 составляет 350 рублей;

- по окончании учебного заведения выпускник получает высшее образование с присвоением квалификации «юрист»;

- выпускнику присваивается специальное звание офицерского состава «лейтенант милиции»;

- гарантированное рабочее место по окончании обучения;

- возможность обучения на курсах подготовки водителей категории «В»;

- получение спортивных разрядов;

- возможность получения служебного жилья по прибытии на службу;

- право выхода на пенсию через 20 лет службы;

- возможность строительства жилья на льготных условиях;

- карьерный рост.

Желающим поступать в высшие учебные заведения системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, необходимо обращаться

в ОВД Ивьевского райисполкома, который расположен по адресу: г. Ивье, ул. 1 Мая д. 6, в группу кадров, для получения дальнейшей консультации и оформления необходимых документов.

Абитуриент 2020, сделай правильный выбор, и полученное образование станет надежным фундаментом для профессионального и личностного роста!

Ивьевский РОВД.

 
 
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Ежегодно большое количество выпускников и их родителей встают перед проблемой выбора. Актуальными становятся вопросы «Какую профессию выбрать?» и,...
 
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