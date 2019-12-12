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«Смирилась, что никто и ничто мне не поможет». Алимбекова - о болях, которые мучают ее восемь лет

13.12.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова рассказала журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук, какие проблемы со здоровьем мешают ей показывать высокую скорость на дистанции и что по этому поводу говорят доктора.


Фото: Дарья Бурякина

— Динара, в спринте Хохфильцена два нуля на стрельбище, но что с ходом?

— По ощущениям я прекрасно готова. В этом сезоне ждала от себя прорыва. Понимаю, что должна показывать прекрасные результаты. Но выхожу на дистанцию, и ноги просто сковывает. Ни руками, ни корпусом не могут вытащить то, что недорабатывают ноги.

— С чем это связано?

— После спусков я просто не могу ехать — у меня сводит правую ногу, спазмируются мышцы. На спусках нога сильно напрягается и потом вообще перестает работать. Особенно тяжело приходилось в Швеции на скользких и резких спусках.

— В прошлые сезона такая проблема тоже мучила?

— Да, я уже восемь лет с этим живу. Можно сказать, смирилась, что никто и ничто мне не поможет. Спазмы не мучили только в олимпийский сезон.

— Бывает, боль настолько сильная, что хочется сойти с дистанции?

— Да. Когда нашу команду тренировал Клаус Зиберт, он даже разрешал сходить с дистанции. Говорил: «Не мучайся».

Иногда могу потерпеть, но бывает, что терпеть невозможно. В индивидуальной гонке в Швеции я полностью гасила скорость на спусках и пропускала проезжающих девочек, думая: «Мало ли я упаду…». На каждом большом спуске проигрывала соперницам по 10 секунд.

— А почему в олимпийский сезон не было такой проблемы?

— В межсезонье перед Олимпиадой я не прошла в состав и тренировалась отдельно от команды. Спокойно готовилась, закачивала плечо и ровно прошла весь сезон. Надеялась, что боль просто исчезла и шесть лет мучений позади. А в прошлом году на первых этапах Кубка мира боль снова вернулась. Но мне сделали специальные стельки, и стало легче.

— А что говорит врач команды?

— Знаете, их за восемь лет на моей памяти сменилось столько… И каждому врачу я заново объясняю свою проблему. Что говорят? Советуют сдвинуть крепление. За счет этого я проигрываю на спусках, зато не так остро чувствую боль на равнинных участках. Плюс мне делают ударно-волновую терапию, массируют стопы, уколы в надкостницу, массаж. Я заказываю разные виды стелек — и здесь, и в Беларуси.

Еще говорят, что в начале сезона такая проблема есть у многих биатлонистов. Корейский и украинский доктора объясняли мне, что это может быть связано с переходом с роллеров на лыжи. Посмотрим, как будет дальше.

— Тренеры пытаются корректировать что-то в технике, зная о ваших проблемах?

— Нам же технику меняют каждый год… И я уже думаю: «Может, что-то неправильно делаю технически». В этом сезоне в сборную пришел Владимир Борисович [Королькевич] и снова изменил мою технику толкания, хотя всю жизнь у меня была другая. Но он так считает. Не знаю, что будет, пока ищем оптимальный вариант.

 
 
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Динара Алимбекова рассказала журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук, какие проблемы со здоровьем мешают ей показывать высокую скорость на дистанции
 
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