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В новогоднюю ночь для случчан проведут дискотеку на центральной площади
13.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В новогоднюю ночь случчан ждёт праздничная дискотека на центральной площади, которая продлится с 01.00 до 03.00. Об этом
Ранее SlutskGorod
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В новогоднюю ночь случчан ждёт праздничная дискотека на центральной площади, которая продлится до 03:00.
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