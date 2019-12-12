В новогоднюю ночь для случчан проведут дискотеку на центральной площади

Источник материала: Слуцк Город





В новогоднюю ночь случчан ждёт праздничная дискотека на центральной площади, которая продлится с 01.00 до 03.00. Об этом сообщает «Слуцкий край» со ссылкой на райисполком.

Ранее SlutskGorod писал, что шествие Дедов Морозов состоится в субботу, 28 декабря. Кроме того новогоднее настроение случчанам создадут местные учреждения культуры, которые проведут развлекательные мероприятия для взрослых и детей.



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