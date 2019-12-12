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Лукашенко: в Беларуси отсутствует серьезная проблема с оттоком врачей

13.12.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко: в Беларуси отсутствует серьезная проблема с оттоком врачей
shutterstock.com

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 13 декабря провел встречу со студентами и преподавателями на базе Белорусского государственного медицинского университета. Прямая видеотрансляция встречи также велась в профильных вузах в Гомеле, Витебске и Гродно.

Лукашенко: в Беларуси отсутствует серьезная проблема с оттоком врачей Стимул к труду. Какие надбавки будут у медиков? И когда?

Глава государства коснулся многих злободневных тем в данной отрасли. В частности, среди них была проблема с оттоком врачебных кадров из страны. По мнению президента, сейчас эта проблема не такая большая. По его словам, в 2018 году из Беларуси уехали около 150 врачей, но некоторые вернулись обратно.

По данным Минздрава, с начала 2019 года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно – 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно, сообщает пресс-служба президента. Однако отметим, что это статистика без учета тех, кто уехал в Россию.

Министр здравоохранения Владимир КАРАНИК сообщил, что хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты: она по поручению президента должна увеличиться на 20% в 2020 году и в 2 раза в 2025 году. «Мы немножко народ разбаловали, – ответил на это глава государства. – Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики – он белого света не видит, и никто не отказывается», передает TUT.by.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По официальной информации, в 2018 году из Беларуси уехали около 150 врачей, но некоторые вернулись обратно.
 
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