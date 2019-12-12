Лукашенко: в Беларуси отсутствует серьезная проблема с оттоком врачей

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 13 декабря провел встречу со студентами и преподавателями на базе Белорусского государственного медицинского университета. Прямая видеотрансляция встречи также велась в профильных вузах в Гомеле, Витебске и Гродно.

Глава государства коснулся многих злободневных тем в данной отрасли. В частности, среди них была проблема с оттоком врачебных кадров из страны. По мнению президента, сейчас эта проблема не такая большая. По его словам, в 2018 году из Беларуси уехали около 150 врачей, но некоторые вернулись обратно.

По данным Минздрава, с начала 2019 года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно – 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно, сообщает пресс-служба президента. Однако отметим, что это статистика без учета тех, кто уехал в Россию.