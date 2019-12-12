В 2020 году безработные Слуцка должны будут отработать 29 дней

Слуцкий райисполком опубликовал решение № 3138 «Об организации оплачиваемых общественных работ» на 2020 год. В соответствии с документом, безработные Слуцкого района в следующем году обязаны будут отработать 29 дней.
В перечне предлагаемых работ на весь 2020 год числится сбор камней на полях с апреля по июнь и в сентябре, прополка сельхозкультур с июне-июле, сбор яблок с сентября по октябрь и подбор сахарной свеклы в октябре-ноябре.
Распределение минимального количество рабочих дней по месяцам для участия в общественных работах:
апрель – 7 рабочих дней;
май – 6 рабочих дней;
июнь – 4 рабочих дня;
июль – 2 рабочих дня;
сентябрь – 4 рабочих дня;
октябрь – 5 рабочих дней;
ноябрь – 1 рабочий день.
Для, сравнения, в 2018 году безработные обязаны были отработать всего 13 дней, в 2019 - 21 день.
Согласно постановлению Совета министров, местные исполнительные и распорядительные органы на основании объемов оплачиваемых общественных работ и количества безработных ежегодно до 1 декабря текущего года устанавливают месячные нормы для участия безработных в оплачиваемых общественных работах. Безработный при его желании может участвовать в оплачиваемых общественных работах сверх установленной месячной нормы.
Участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для:
родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов;
молодежи до 18 лет;
инвалидов;
эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС;
лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях);
граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение первых трех месяцев со дня данной регистрации;
беременных женщин;
безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением органов по труду, занятости и социальной защите.
Также имеются уважительные причины невыполнения месячной нормы:
временная нетрудоспособность безработного, если количество дней его трудоспособности менее месячной нормы (при наличии справки о временной нетрудоспособности,
выданной и оформленной в порядке, установленном законодательством);
противопоказания для безработного ко всем видам оплачиваемых общественных работ (при наличии медицинской справки о состоянии здоровья);
необеспечение безработного объемом оплачиваемых общественных работ для выполнения установленной месячной нормы;
необеспечение органами по труду, занятости и социальной защите доставки (проезда) безработного к месту выполнения оплачиваемых общественных работ, находящемуся за
пределами населенного пункта, в котором проживает безработный;
нахождение безработного на учете в органах по труду, занятости и социальной защите менее календарного месяца;
выполнение обязанностей, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе».
Подробнее об оплачиваемых общественных работах можно узнать на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.