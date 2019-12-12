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В Германии прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Мощный взрыв прогремел в жилом доме немецкого Бланкенбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 25 человек.
Местные СМИ сообщают о погибших. Однако их точное число пока не установлено. Рядом со зданием находятся школа и детский сад, из которого в срочном порядке были эвакуированы около 100 детей. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Сюда направляются три спасательных вертолета.
Причины происшествия не установлены. Для расследования инцидента создан оперативный штаб.
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Новости Германии. Мощный взрыв прогремел в жилом доме немецкого Бланкенбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в результате...
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