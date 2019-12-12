В Гродно во время пожара в многоэтажном доме спасены 11 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, пожар произошел около 2 часов дня 12 декабря в подъезде 14-этажного жилого дома на улице Суворова в Гродно. Очаг возгорания находился в лифтовой шахте, сообщает МЧС.

Из подъезда были эвакуированы 11 человек, в том числе малолетние дети. Никто из людей не пострадал, медицинская помощь им не понадобилась.

Спасатели предотвратили распространение огня на жилые помещения. В результате происшествия огнем уничтожена лифтовая кабина, повреждена шахта, закопчены стены. В данный момент устанавливается причина возгорания.