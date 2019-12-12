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В Гродно во время пожара в многоэтажном доме спасены 11 человек

13.12.2019 16:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно во время пожара в многоэтажном доме спасены 11 человек
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, пожар произошел около 2 часов дня 12 декабря в подъезде 14-этажного жилого дома на улице Суворова в Гродно. Очаг возгорания находился в лифтовой шахте, сообщает МЧС.

В Гродно во время пожара в многоэтажном доме спасены 11 человек В Могилеве из-за «коротнувшего» светильника эвакуировали 500 школьников

Из подъезда были эвакуированы 11 человек, в том числе малолетние дети. Никто из людей не пострадал, медицинская помощь им не понадобилась.

Спасатели предотвратили распространение огня на жилые помещения. В результате происшествия огнем уничтожена лифтовая кабина, повреждена шахта, закопчены стены. В данный момент устанавливается причина возгорания.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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