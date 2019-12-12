Нацбанк предупреждает: 3 января 2020 счета юрлиц обслуживаться не будут

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«В этот день будет приостановлено оказание субъектам хозяйствования отдельных видов услуг по банковским операциям, включая их расчетное и (или) кассовое обслуживание. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 2 декабря 2019 г. № 477 «О работе банковской системы 3 января 2020 г.» – говорится в сообщении Нацбанка.

«Ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января 2020 г. не окажет влияния на обслуживание ими физических лиц» – уверяет регулятор.

