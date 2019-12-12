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Сплавал в Литву обсудить клев: белоруса задержали за незаконное пересечение границы
Источник материала: Партизан
12 декабря пограничный наряд задержал на озере Опиварда неизвестного мужчину, причалившего к белорусскому берегу на резиновой моторной лодке.
Оказалось, что задержан 35-летний белорус, который живет в Поставах. До задержания он успел побывать на территории Литвы. У поставчанина с собой была рация, мобильный телефон и пропуск в пограничную полосу, а его лодка оснащена электродвигателем с аккумулятором.
Визит в сопредельное государство мужчина пограничникам объяснил тем, что на литовском берегу озера увидел рыбака и решил пообщаться с ним насчет клева.
В результате в отношении жителя райцентра начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима.
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12 декабря пограничный наряд задержал на озере Опиварда неизвестного мужчину, причалившего к белорусскому берегу на резиновой моторной лодке.
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