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Пьяный водитель на легковушке попутно влетел под грузовик

13.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 13 декабря 2019 года около 08:25 часов на 115 км автодороги «Брест-Минск-граница РФ» 40-летний житель Ивацевичей управлял автомобилем «Honda Accord». По предварительной информации, мужчина неправильно выбрал дистанцию до попутно движущегося транспортного средства в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Gaz-Saz-35071 1» под управлением 46-летнего жителя Ляховичей.

Пьяный водитель на легковушке попутно влетел под грузовик

После медицинского освидетельствования было установлено, что водитель «Honda Accord» находился в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе – более 2 промилле. Инспекторам ДПС житель райцентра пояснил, что употреблял накануне вечером, а утром решил поехать к родственникам в Брест. В результате ДТП водитель «Honda Accord» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Березовскую ЦРБ. Второй водитель не пострадал.

Пьяный водитель на легковушке попутно влетел под грузовик

Проводится проверка. Уважаемые автолюбители! Госавтоинспекция еще раз обращает ваше внимание, что употребление спиртных напитков и управление транспортным средством – две несовместимые вещи. Помните, садясь пьяным за руль, вы можете причинить вред как себя, так и окружающим.

ГАиП ГАИ УВД
фото ОГАИ Березовского РОВД.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня, 13 декабря 2019 года около 08:25 часов на 115 км автодороги «Брест-Минск-граница РФ» 40-летний житель Ивацевичей управлял автомобилем «Honda Accord». По...
 
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