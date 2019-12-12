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Южная Корея показала видео, на котором F-35 уничтожает новейшую северокорейскую ракету

13.12.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВВС Республики Корея выпустили новое промо-видео, демонстрирующее возможности стелс-истребителя пятого поколения F-35A, состоящего на вооружении страны. На кадрах ролика самолет точным ударом уничтожает самую современную ракетную установку Северной Кореи, пишет defence blog.

Судя по всему, F-35A сбрасывает корректируемую авиабомбу на пусковую установку новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-14, причем боеприпас преодолевает ПВО, охраняющую цель.

Напомним, что Hwasong-14 — наиболее дальнобойная МБР Северной Кореи, теоретический радиус ее действия составляет порядка 10 000 километров, что дает возможность достичь континентальной части США. Зона действия Hwasong-14 включает Западное побережье, Чикаго, и, вероятно, Нью-Йорк.

F-35A является ключевым компонентом так называемой программы упреждающего удара Сеула, который должен последовать раньше, чем Пхеньян запустит ядерную ракету. Первые два истребителя пятого поколения прибыли в Южную Корею в марте нынешнего года, в будущем возможно размещение заказа еще 20 самолетов.

 
 
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Истребители пятого поколения - важнейший компонент «превентивного удара» Сеула по объектам Северной Кореи.
 
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