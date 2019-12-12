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Известная горецкая вышивальщица и ее работы – Фото
13.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В районном историко-этнографическом музее прошло заседание народного любительского объединения «Мастацтва». Любители прекрасного смогли еще раз пообщаться с известной горецкой вышивальщицей Людмилой Шипиной. Выставка этого мастера работала в музее.
Фото Михаила Левцова
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В районном историко-этнографическом музее прошло заседание народного любительского объединения «Мастацтва». Любители прекрасного смогли еще раз пообщаться...
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