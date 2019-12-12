«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

Источник материала: СТВ

Жительница Западной Вирджинии, волосы которой достигают лодыжек, рассказала о жизни с настолько длинной косой.

Как сообщает Daily Mail, девушка по имени Эйприл ведет аккаунт в соцсетях. Она призналась, что зачастую сталкивается со странными и даже пугающими комментариями. Многие предлагают ей деньги, чтобы она постриглась. Но девушка говорит, что нет такой цены, которая бы могла убедить ее расстаться с локонами, которые она не стригла с детства.





Эйприл признается, что старается не обращать внимание на негатив и отмахивается от него.

Длина волос девушки достигает 1,6 метра.

Кумиром современной Рапунцель в детстве была кантри-певица Кристал Гейл, чьи волосы были до пола. Эйприл начала подражать ей, хотя семья все время предлагала сделать стрижку – более модный вариант в то время.

«Я отрастила волосы до пояса и не могла их состричь после всей этой тяжелой работы».





Несмотря на некоторые негативные комментарии, большинство людей спрашивают в основном, сколько нужно времени, чтобы вымыть и высушить волосы.

Эйприл полноценно моет голову раз в неделю, а в остальное время ополаскивает кожу головы водой или использует сухой шампунь.

Однако не столько мытье волос, сколько их сушка вызывает больше проблем.

«Весь процесс может занять до 10 часов с периодическим использованием фена».

Есть одна большая проблема, с которой сталкивается девушка.





«Когда волосы стали ниже колен, я начала замечать, что они цепляются за все – стулья, дверные проемы, чьи-то ноги. Поэтому я сделала импровизированный атласный рюкзак, в который я могу положить волосы, когда спешу, и у меня нет времени, чтобы заплести их».

Эйприл надеется, что в скором будущем ее волосы достигнут пола.