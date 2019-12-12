ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

13.12.2019 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Жительница Западной Вирджинии, волосы которой достигают лодыжек, рассказала о жизни с настолько длинной косой. 

Как сообщает Daily Mail, девушка по имени Эйприл ведет аккаунт в соцсетях. Она призналась, что зачастую сталкивается со странными и даже пугающими комментариями. Многие предлагают ей деньги, чтобы она постриглась. Но девушка говорит, что нет такой цены, которая бы могла убедить ее расстаться с локонами, которые она не стригла с детства. 

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

Эйприл признается, что старается не обращать внимание на негатив и отмахивается от него. 

Длина волос девушки достигает 1,6 метра. 

Кумиром современной Рапунцель в детстве была кантри-певица Кристал Гейл, чьи волосы были до пола. Эйприл начала подражать ей, хотя семья все время предлагала сделать стрижку – более модный вариант в то время. 

«Я отрастила волосы до пояса и не могла их состричь после всей этой тяжелой работы». 

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

Несмотря на некоторые негативные комментарии, большинство людей спрашивают в основном, сколько нужно времени, чтобы вымыть и высушить волосы. 

Эйприл полноценно моет голову раз в неделю, а в остальное время ополаскивает кожу головы водой или использует сухой шампунь. 

Однако не столько мытье волос, сколько их сушка вызывает больше проблем.   

«Весь процесс может занять до 10 часов с периодическим использованием фена».   

Есть одна большая проблема, с которой сталкивается девушка.   

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

«Когда волосы стали ниже колен, я начала замечать, что они цепляются за все – стулья, дверные проемы, чьи-то ноги. Поэтому я сделала импровизированный атласный рюкзак, в который я могу положить волосы, когда спешу, и у меня нет времени, чтобы заплести их».   

Эйприл надеется, что в скором будущем ее волосы достигнут пола.  

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Западной Вирджинии, волосы которой достигают лодыжек, рассказала о жизни с настолько длинной косой. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские таможенники поймали российских перевозчиков на провозе санкционных груш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика