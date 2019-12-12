Лукашенко призвал студентов-медиков не «смоктать папироску»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег студентов-медиков от злоупотребления алкоголем, и попросил тех из них, кто курит, бросить «смоктать папироску». Об этом речь шла на встрече главы государства в Минске со студентами и преподавателями медицинских университетов, сообщает пресс-служба белорусского главы.

Лукашенко посоветовал тем, кто пристрастился к пагубной привычке, бросить ее ради сохранения здоровья. «Курить – это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску, а некоторые две пачки в день выкуривают, – это катастрофа», – подчеркнул он. Глава государства отметил, что по прошествии времени бросить курить станет сложнее. Кроме этого, Лукашенко порекомендовал студентам не злоупотреблять спиртными напитками.