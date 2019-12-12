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Под Берлином в грузовике белоруса нашли краденые колеса
Источник материала: Tut.by
В Германии в грузовике 23-летнего белоруса нашли автомобильные колеса, украденные накануне. Об этом со ссылкой на полицию
Кража произошла в ночь на вторник на территории автосалона в коммуне Нора. Неизвестные подняли домкратом 4 автомобиля и сняли 16 колес стоимостью 20 тысяч евро.
Утром в среду полицейские проверили на трассе А10 под Берлином грузовик, которым управлял водитель из Беларуси. В транспортном средстве он обнаружили 12 из 16 краденых колес.
Мужчину задержали и опросили. В настоящее время он отпущен.
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Мужчину задержали и опросили. В настоящее время он отпущен.
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