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Под Берлином в грузовике белоруса нашли краденые колеса

13.12.2019 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии в грузовике 23-летнего белоруса нашли автомобильные колеса, украденные накануне. Об этом со ссылкой на полицию сообщает belmir.by.

Кража произошла в ночь на вторник на территории автосалона в коммуне Нора. Неизвестные подняли домкратом 4 автомобиля и сняли 16 колес стоимостью 20 тысяч евро.

Утром в среду полицейские проверили на трассе А10 под Берлином грузовик, которым управлял водитель из Беларуси. В транспортном средстве он обнаружили 12 из 16 краденых колес.

Мужчину задержали и опросили. В настоящее время он отпущен.

 
 
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Мужчину задержали и опросили. В настоящее время он отпущен.
 
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