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В Минтруда рассказали, сколько миллионов долларов государство направило на семейный капитал

13.12.2019 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на 1 декабря, в Беларуси был оформлен 76 871 депозитный счет на семейный капитал на общую сумму 768,71 миллиона долларов. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве отмечают, что за январь-ноябрь этого года было оформлено 14 002 депозитных счета на семейных капитала на сумму 140,02 миллиона долларов. В 2018 году было оформлено 15 466, в 2017 году — 16 840, в 2016 году — 18 982, в 2015 году — 11 581.

Программа семейного капитала появилась в Беларуси в 2015 году. Изначально предполагалось, что она продлится пять лет и завершится в 2019 году. Семьям, в которых рождался третий и последующий ребенок, государство перечисляло 10 000 долларов на специальный депозит в Беларусбанке. Этими деньгами можно будет воспользоваться после того, как ребенку исполнится 18 лет, и потратить их только на определенные нужды.

В этом году власти приняли решение продлить программу семейного капитала еще на пять лет, до конца 2024 года. Заодно изменились и ее условия. Со следующего года начислять семейный капитал будут не в долларах, а в рублях. Также расширится список целей, на которые эти деньги можно будет потратить досрочно, не дожидаясь 18-летия ребенка. Причем это коснется и тех, кому уже был начислен семейный капитал.

Также недавно власти объявили о своих планах увеличить пособия по уходу за ребенком для тех, кто родит следующего ребенка с перерывом не более чем 3−4 года.

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