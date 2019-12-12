Источник материала: Чырвоны прамень

В области устойчивого развития на период до 2030 года Беларусь активно участвует в осуществлении Повестки дня, принятой саммитом Организации Объединённых Наций. Итоговый документ содержит 17 глобальных целей в области устойчивого развития и 169 задач. Здоровье занимает одно из центральных мест.

Распространённость инфекционных и неинфекционных заболеваний, психических болезней, загрязнение окружающей среды, смертность от внешних причин — Всемирная организация здравоохранения признала урбанизацию как один из главных вызовов для общественного здравоохранения.





Проект Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» ставит целями добиться системного подхода к профилактике заболеваний, должного внимания к улучшению санитарных условий проживания, сокращения загрязнения окружающей среды, расширения доступа к безопасной транспортной системе, содействие повышению физической активности населения, здоровому питанию и другое.

Проект развивается уже практически 30 лет, охватывает 1800 городов в 55 странах мира (во Франции, Германии, Италии и других), в нашей стране около 40 населённых пунктов, в Витебской области это были Сенно и Поставы.

С этого года в этом проекте участвует и наш райцентр, как и другие 10 населённых пунктов Витебской области, где не самая лучшая обстановка по итогам проведённого медико-демографического анализа (по смертности, заболеваемости, рождаемости, по факторам экологической обстановки и др.).

В минувший вторник под председательством заместителя председателя райисполкома И. Ф. Сыровченко состоялось заседание районного отделения группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и посёлки», на котором принимались План основных мероприятий по реализации проекта «Чашники — здоровый город» на 2020 год и План основных мероприятий по реализации проекта «Чашники — здоровый город» на 2020-2024 годы. Планы включают ряд мероприятий, в реализации которых будут задействованы заинтересованные службы и ведомства, организации (УЗ «Новолукомльская ЦРБ», райЦГиЭ, отделы и управления райисполкома, жилищно-коммунальное хозяйство Чашник, общественные объединения, бумажная фабрика «Красная Звезда», «Чистый исток 1872» и др.). Направлены они на улучшение показателей здоровья населения: сокращение числа случаев социально значимых заболеваний, профилактику вредных привычек, создание среды, мотивирующей к выбору здорового образа жизни, повышение двигательной активности среди всех возрастных групп населения, а также создание доступа к безопасной транспортной системе, безбарьерной среды, озеленение и другое.

Запланированы различные акции, тематические семинары, лекции, конкурсы, круглые столы, спортивно-массовые мероприятия, выставки-ярмарки, будут разрабатываться методические рекомендации.

Финансирование будет осуществляться в рамках тех средств, что предусмотрены на реализацию государственных программ.

Подробная информация о проекте «Чашники — здоровый город» на сайте нашей газеты www.chyrvonka.by.

Михаил ДЕРЕВЯГО.