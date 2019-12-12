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Что не так с отдыхом в Египте? Там снова отравилась белоруска. Скорая забрала ее прямо с самолета

13.12.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале декабря гомельчанин Станислав со своей супругой поехал в Хургаду на десять дней, они отдыхали в четырехзвездочном отеле Mercure. 6 декабря его жене стало плохо: у нее онемели конечности, началась сильная одышка.



Сначала белорусы отправились в египетский госпиталь, но сейчас прилетели в Беларусь — скорая забрала женщину прямо с самолета. Станислав не понимает, что происходит, и не знает, что делать дальше, чтобы его жена выжила.

— Там была, скорее всего, токсикологическая проблема: или из-за плохой воды, или из-за фруктов. Мы не купались ни в каких бассейнах, только в море. Питались хорошо: ели отварные овощи, говядину. Съели чуть-чуть пангасиуса, но это же нормальная рыба. Потом у нее онемели конечности и язык, началась одышка. Мы с ней приехали на круиз, там она не ела и не пила, потому что стало плохо — обратно я нес ее на руках, — рассказал Onliner Станислав.

Женщину госпитализировали 11 декабря — в Хургаде ей поставили диагноз «гастроэнтерит». Станислав говорит, что в его жену «вливали по 20 капельниц». 


11 декабря белорусы вернулись на родину — прямо с самолета 29-летнюю пострадавшую забрала скорая. Сначала ее отвезли в РНПЦ в Гомель, где провели обследование всего организма. Сначала сказали, что все хорошо.

— Белорусские врачи обнаружили у нее вирусный менингит. Это или токсин, или вирус, непонятно. А сейчас определить это достаточно сложно, как я понимаю, потому что токсинов и вирусов масса, а есть ли у нас на них анализы, я не знаю. Четких прогнозов врачи сейчас не дают: она может пойти на поправку, а может впасть в кому. Моя жена сама врач — только благодаря этому она сохранила себе жизнь, потому что у нее были проблемы с дыханием. Она умеет затормаживать дыхание, чтобы не задохнуться и чтобы не остановилось сердце. Это помогало ей в самолете, когда мы возвращались в Беларусь, — вспоминает гомельчанин.

По словам Станислава, с ними в египетской больнице была семья из Минска: у маленькой девочки температура 40, а потом то же самое — у их сына. Белорус говорит, что у его жены не было «классических симптомов» для менингита — головной боли, лихорадки и др.

— Я не знаю, куда еще обращаться, чтобы можно было ей помочь. Если бы агентства сразу предупреждали о таких рисках, да в жизни мы бы не поехали, — в отчаянии говорит Станислав.

Напомним, в конце октября — начале ноября супруги из Беларуси погибли после отдыха в отеле Shаrm Reef в Шарм-эль-Шейхе. Официальной причины смерти пока нет, но с высокой вероятностью ей стало пищевое отравление. Сын погибшей минчанки Елены рассказал, что белорусы ели рыбу именно в отеле.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В начале декабря гомельчанин Станислав со своей супругой поехал в Хургаду на десять дней, они отдыхали в четырехзвездочном отеле Mercure. 6 декабря его жене стало...
 
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