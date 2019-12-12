Кто-то слишком много ест... И худеет! Одна из лучших диет в мире пригодится в праздники

Источник материала: Ежедневник





Для тех, кто не может вовремя оторваться от тарелки, известный диетолог разработала специальную - волюметрическую – диету. Стоит взять на заметку, ведь во время и после обильных новогодних застолий так трудно удержаться от добавки...

Диету почти 10 лет назад разработала американский диетолог Барбара Роллс. Она назвала ее Volumetrics Diet. По-русски - «волюметрическая диета». Отличие диеты от множества других – не отказ от пищи, а замещение одних продуктов другими, пишет Elle . Пожалуй, самое привлекательное, что есть можно в любых количествах, почти без ограничений.

Авторитетный американский новостной журнал U.S. News & World Report поместил волюметрическую диету на второе место в рейтинге «Самых эффективных диет 2018 года» (эксперты оценивали 40 популярных методик для коррекции веса)

Кандидат наук, диетолог и эксперт в области пищевого поведения с 50-летним стажем утверждает, что ощущение сытости связано не с калорийностью продуктов, а с объемом порции. наступает не от калорийности съеденных продуктов, а от их объема. Простой пример: полплитки шоколада и порция греческого салата имеют примерно одинаковую калорийность. Однако полшоколадки вряд ли утолят голод, а салат наполнит желудок и даст ощущение сытости.

Диетолог советует просто заменять высококалорийные продукты на менее энергетически насыщенные, но большие по объему. К примеру, вместо ломтика батона лучше съесть три рисовых хлебца.

В своей книге Барбара Роллс делит все продукты на четыре группы:

Пища, которую можно есть в любых количествах и когда угодно. В эту группу входят некрахмалистые овощи, фрукты и жидкие супы.

Продукты, которые можно есть в больших количествах: крахмалистые фрукты и овощи, цельнозерновые крупы, бобовые, постное мясо, нежирная рыба, морепродукты и молочные продукты с низким содержанием жира.

Продукты, которые можно есть маленькими порциями: хлеб, мясо, сыр.

В последнем пункте еда, потребление которой стоит ограничить. В этой группе — жареное, сладкое, орехи и жиры.

Диетолог предлагает при возможности заменять продукты из группы 3 или 4 на еду из категории 1 или 2. Используя принцип «пирамиды Барбары Роллс», можно стать стройнее, улучшить состояние здоровья и кожи. Приоритет – овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. И поменьше термической обработки.