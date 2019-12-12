ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто-то слишком много ест... И худеет! Одна из лучших диет в мире пригодится в праздники

13.12.2019 17:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Кто-то слишком много ест... И худеет! Одна из лучших диет в мире пригодится в праздники

Для тех, кто не может вовремя оторваться от тарелки, известный диетолог разработала специальную - волюметрическую – диету. Стоит взять на заметку, ведь во время и после обильных новогодних застолий так трудно удержаться от добавки...

Диету почти 10 лет назад разработала американский диетолог Барбара Роллс. Она назвала ее Volumetrics Diet. По-русски - «волюметрическая диета». Отличие диеты от множества других – не отказ от пищи, а замещение одних продуктов другими, пишет Elle. Пожалуй, самое привлекательное, что есть можно в любых количествах, почти без ограничений.

Авторитетный американский новостной журнал U.S. News & World Report поместил волюметрическую диету на второе место в рейтинге «Самых эффективных диет 2018 года» (эксперты оценивали 40 популярных методик для коррекции веса)

Кандидат наук, диетолог и эксперт в области пищевого поведения с 50-летним стажем утверждает, что ощущение сытости связано не с калорийностью продуктов, а с объемом порции.  наступает не от калорийности съеденных продуктов, а от их объема. Простой пример: полплитки шоколада и порция греческого салата имеют примерно одинаковую калорийность. Однако полшоколадки вряд ли утолят голод, а салат наполнит желудок и даст ощущение сытости.

Диетолог советует просто заменять высококалорийные продукты на менее энергетически насыщенные, но большие по объему. К примеру, вместо ломтика батона лучше съесть три рисовых хлебца.

В своей книге Барбара Роллс делит все продукты на четыре группы:

Пища, которую можно есть в любых количествах и когда угодно. В эту группу входят некрахмалистые овощи, фрукты и жидкие супы.

Продукты, которые можно есть в больших количествах: крахмалистые фрукты и овощи, цельнозерновые крупы, бобовые, постное мясо, нежирная рыба, морепродукты и молочные продукты с низким содержанием жира.

Продукты, которые можно есть маленькими порциями: хлеб, мясо, сыр.

В последнем пункте еда, потребление которой стоит ограничить. В этой группе — жареное, сладкое, орехи и жиры.

Диетолог предлагает при возможности заменять продукты из группы 3 или 4 на еду из категории 1 или 2. Используя принцип «пирамиды Барбары Роллс», можно стать стройнее, улучшить состояние здоровья и кожи. Приоритет – овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. И поменьше термической обработки.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для тех, кто не может вовремя оторваться от тарелки, известный диетолог разработала специальную - волюметрическую – диету. Стоит взять на заметку, ведь во время и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруда рассказали, сколько миллионов долларов государство направило на семейный капитал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика