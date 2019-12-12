Источник материала: Новости Волковыска

Александр Лукашенко назвал главные задачи, которые стоят сегодня перед отечественной системой здравоохранения – увеличение продолжительности и повышения качества жизни граждан. Об этом президент заявил при встрече со студентами медуниверситетов, 13 декабря 2019 года.

По мнению президента, за последние годы достигнуты серьезные успехи в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения.

«За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы – медицинские кадры», – заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что первая из важнейших задач здравоохранения – подготовка специалистов-медиков с высокой квалификацией. Для подготовки хорошего врача нужны годы труда во время учебы, а также много денег и большая работа преподавателей, отметил президент, но и после выпуска врач всю жизнь продолжает учиться.

Глава государства отметил, что «требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа, чтобы выучить хорошего врача».

Лукашенко отметил, что опытные врачи должны помогать молодым и поддерживать их.

«Необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену», — сказал президент.

Лукашенко считает, что передовые технологии продолжают активно развиваться в стране. Молодые специалисты работают над созданием новых лекарственных препаратов.

В ходе встречи он отметил, что поступает информация о семейственности в медицине. Дескать, если мама и папа являются врачами, то и дети идут по этому направлении.

«Я уже несколько лет успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно!» – подчеркнул он, заверив, что пока является президентом, «никаких кланов в медицине, здравоохранении не будет».

Лукашенко также заявил, что сохранение субординатуры и интернатуры позволило в Беларуси, в отличие от остальных стран СНГ, лучше подготавливать специалистов в практическом плане. В России и Казахстане интернатуру ликвидировали, но в Беларуси этого не будет.

«Это, как говорят специалисты, необходимый переходный мостик адаптации, накопления опыта для будущей самостоятельной деятельности», – отметил Лукашенко.

Ранее глава государства заявлял, что молодым специалистам необходимо создавать нормальные бытовые условия для жизни, чтобы они не думали об отъезде за границу.