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На Старовиленском тракте сбили женщину. Она переходила дорогу на зелёный

13.12.2019 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 декабря на Старовиленском тракте Mercedes сбил женщину прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Старовиленском тракте сбили женщину. Она переходила дорогу на зелёный

По информации ГАИ, она переходила дорогу на зеленый. Женщина в больнице, а правоохранители с понедельника (16 декабря) усилят контроль за безопасностью на пешеходных переходах.

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Новости Беларуси. Утром 13 декабря на Старовиленском тракте Mercedes сбил женщину прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По...
 
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