|
На Старовиленском тракте сбили женщину. Она переходила дорогу на зелёный
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 13 декабря на Старовиленском тракте Mercedes сбил женщину прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, она переходила дорогу на зеленый. Женщина в больнице, а правоохранители с понедельника (16 декабря) усилят контроль за безопасностью на пешеходных переходах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 13 декабря на Старовиленском тракте Mercedes сбил женщину прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)