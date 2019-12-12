На Старовиленском тракте сбили женщину. Она переходила дорогу на зелёный

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 декабря на Старовиленском тракте Mercedes сбил женщину прямо на переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





По информации ГАИ, она переходила дорогу на зеленый. Женщина в больнице, а правоохранители с понедельника (16 декабря) усилят контроль за безопасностью на пешеходных переходах.