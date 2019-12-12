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Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

13.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Встреча была организована в Минске на базе Белорусского государственного медицинского университета, однако ее полноценными участниками также стали студенты и преподаватели медицинских вузов в Гомеле, Витебске и Гродно, куда велась прямая видеотрансляция.

Глава государства сначала выступил с речью. Причем он сразу призвал к открытому диалогу и обмену мнениями, подчеркнув, что пришел не в качестве лектора. Александр Лукашенко высказался о роли врача и стоящих перед отечественной медициной ответственных задачах. Коснулся таких злободневных тем, как дефицит медицинских кадров, подходы к подготовке и образованию врачей в вузе и после его окончания, обеспечение отрасли самым современным оборудованием. Значительная часть времени была уделена непосредственно общению и ответам на вопросы - от нюансов оплаты труда работников бюджетной сферы до тематики спорта, культуры, сохранения исторической памяти, личных вопросов.

Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

"Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. "За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы - медицинские кадры", - обратил внимание глава государства.

Президент убежден, что подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов - первая из важнейших задач отечественного здравоохранения. "Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа. Да и в дальнейшем в медицине каждый специалист учится овладевать новыми навыками всю жизнь. Поэтому крайне важно обеспечить консультирование и поддержку молодежи не только при выборе специальности, но и во время становления в профессии", - считает Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что многие школьники идут в вуз за компанию с друзьями либо по совету родителей, но при этом белорусские медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты. "Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это - призвание", - подчеркнул Президент.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nazval-vazhnejshuju-zadachu-belorusskoj-meditsiny-372758-2019/

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Встреча была организована в Минске на базе Белорусского государственного медицинского университета, однако ее полноценными участниками также стали студенты...
 
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