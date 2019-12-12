Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

Источник материала: Ивьевский край

Встреча была организована в Минске на базе Белорусского государственного медицинского университета, однако ее полноценными участниками также стали студенты и преподаватели медицинских вузов в Гомеле, Витебске и Гродно, куда велась прямая видеотрансляция.

Глава государства сначала выступил с речью. Причем он сразу призвал к открытому диалогу и обмену мнениями, подчеркнув, что пришел не в качестве лектора. Александр Лукашенко высказался о роли врача и стоящих перед отечественной медициной ответственных задачах. Коснулся таких злободневных тем, как дефицит медицинских кадров, подходы к подготовке и образованию врачей в вузе и после его окончания, обеспечение отрасли самым современным оборудованием. Значительная часть времени была уделена непосредственно общению и ответам на вопросы - от нюансов оплаты труда работников бюджетной сферы до тематики спорта, культуры, сохранения исторической памяти, личных вопросов.













"Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. "За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы - медицинские кадры", - обратил внимание глава государства.

Президент убежден, что подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов - первая из важнейших задач отечественного здравоохранения. "Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа. Да и в дальнейшем в медицине каждый специалист учится овладевать новыми навыками всю жизнь. Поэтому крайне важно обеспечить консультирование и поддержку молодежи не только при выборе специальности, но и во время становления в профессии", - считает Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что многие школьники идут в вуз за компанию с друзьями либо по совету родителей, но при этом белорусские медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты. "Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это - призвание", - подчеркнул Президент.