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В Минске увеличивают количество легальных мест для торговли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, 13 декабря для частников выделено около 160 объектов.
А вот борьбу с нелегальной торговлей усилят. Возможно, изменить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения. Их разместят в подземных переходах и рядом с ними, где торговля с рук идет наиболее бойко. Привлечь к ответственности таких предпринимателей станет проще.
Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:
Всего за год в столице зарегистрировано 115 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. Больше всего от таких продавцов страдают станции метро «Каменная Горка» и «Пушкинская». Продают находчивые предприниматели плодово-овощную продукцию, цветы, игрушки и даже домашних животных.
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Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные...
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