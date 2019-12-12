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В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

13.12.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Сильнейший пожар вспыхнул на юге российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горит склад с тканями. Пламя распространяется с огромной скоростью. Огнем уже охвачена площадь в 7 тысяч квадратных метров.

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

Кровля склада и перекрытия частично обрушились, внутри взрываются газовые баллоны. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из помещений около 40 человек. К борьбе со огнем привлечены более 220 специалистов, 70 единиц техники и два вертолета. Также на месте работает передвижная лаборатория МЧС, которая выявляет превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

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Новости России. Сильнейший пожар вспыхнул на юге российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горит склад с тканями. Пламя распространяется с...
 
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