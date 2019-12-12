В лядненский храм принесут частицу мощей Святителя Николая Чудотворца

Источник материала: Слуцк Город





Приход храма святителя Николая Чудотворца агрогородка Лядно Слуцкого района приглашает всех желающих на престольный праздник и принесение в храм ковчегов с частицами мощей святителя Николая Чудотворца и других святых, пишет МЛЫН.BY .

21 декабря 2019 года, в субботу, в 9:00 в храме святителя Николая Чудотворца агрогородка Лядно состоится архиерейское богослужение по случаю престольного праздника, а также в ознаменование принесения в храм ковчегов с частицами мощей святителя Николая Чудотворца, великомученика целителя Пантелеимона, святителя Феофана Затворника и праведного Иоанна Кормянского. Божественную литургию возглавит епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.