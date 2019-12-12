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В лядненский храм принесут частицу мощей Святителя Николая Чудотворца

13.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В лядненский храм принесут частицу мощей Святителя Николая Чудотворца

Приход храма святителя Николая Чудотворца агрогородка Лядно Слуцкого района приглашает всех желающих на престольный праздник и принесение в храм ковчегов с частицами мощей святителя Николая Чудотворца и других святых, пишет МЛЫН.BY.

21 декабря 2019 года, в субботу, в 9:00 в храме святителя Николая Чудотворца агрогородка Лядно состоится архиерейское богослужение по случаю престольного праздника, а также в ознаменование принесения в храм ковчегов с частицами мощей святителя Николая Чудотворца, великомученика целителя Пантелеимона, святителя Феофана Затворника и праведного Иоанна Кормянского. Божественную литургию возглавит епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.

 
 
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Приход храма святителя Николая Чудотворца агрогородка Лядно Слуцкого района приглашает всех желающих на престольный праздник и принесение в храм ковчегов с...
 
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