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Йоханнес Бё выиграл спринт в Хохфильцине, лучший из белорусов - 55-й
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
Бё-младший допустил 1 (0+1) промах, опередив на семь секунда француза Симона Дестье (0+1). Третьим стал россиянин Александр Логинов (0+0).
Для белорусских биатлонистов гонка сложилась не лучшим образом. Никита Лобастов (1+0) стал 55-м, Сергей Бочарников (0+1) — 56-м, Роман Елетнов (1+2) — 64-м, Антон Смольский (1+2) — 92-м.
В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
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