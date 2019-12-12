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Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

13.12.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готова экспортировать во Вьетнам технологии для ликвидации ЧС. Об этом 13 декабря говорили в Доме правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошла встреча парламентской делегации юго-восточного государства с премьер-министром Беларуси. Сергей Румас отметил, что Вьетнам для нашей страны – надежный партнер. Он также выразил признательность за поддержку Вьетнамом белорусских инициатив в ООН.

Сергей Румас: «Вьетнам – наш хороший друг и традиционный партнёр в Юго-Восточной Азии»

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Визит делегации из Вьетнама продолжился посещением автомобильного гиганта МАЗ. Гостям показали новейшие городские автобусы. В частности, модель 303. Среди экспонатов были тягачи, уникальный «офис на колесах» и грузовик, который участвовал в ралли «Дакар-2019».

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Артур Садовский, заместитель начальника отдела ОАО «МАЗ»:
В городе Ханое на сегодняшний день функционирует 32 единицы наших низкопольных автобусов. Мы первые, кто осуществил поставку данной техники во Вьетнам. Таким образом, она является для них новой. При этом всеми – от высшего руководства до рядовых граждан – она была воспринята положительно. На сегодняшний день мы прорабатываем поставку очередной партии таких автобусов.

Напомним, с сентября во Вьетнаме работает завод по сборке техники МАЗ. Его мощность составляет более 3 тысяч грузовиков в год.

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Люди в материале: Артур Садовский, Сергей Румас
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готова экспортировать во Вьетнам технологии для ликвидации ЧС. Об этом 13 декабря говорили в Доме правительства, сообщили в программе...
 
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