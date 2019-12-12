ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бакей выпустил новый сингл

13.12.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Бакей выпустил новый сингл «Маленькие шаги». Влад Бельмач объясняет, что новый трек — это история о персонаже, который запутался в себе, не знает что делать и как жить.

 

По задумке автора, лирический герой не может найти своего предназначения в сером, мрачном мире. В один из дней он понимает, нужно что-то менять. Он летит на солнце за энергией и светом, а потом пытается подарить свет и новые эмоции другим людям. Но становится жертвой этой энергии и погибает.

Отметим, что многие исполнители выпускают сейчас не целые альбомы, а синглы. Как правило, это отдельные треки, которые не ложатся в основной альбом по звучанию или настроению.

Все концерты в Минске и регионах

Читайте также
«Лейбл и продюсер не интересны». Самый запрещенный рэпер Беларуси — о деньгах, мате и корпоративах
Фоторепортаж. Главный российский холостяк выступил в Минске (с гипсом!)
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рэпер Бакей выпустил новый сингл «Маленькие шаги». Влад Бельмач объясняет, что новый трек - это история о персонаже, который запутался в себе, не знает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика