Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Бакей выпустил новый сингл «Маленькие шаги». Влад Бельмач объясняет, что новый трек — это история о персонаже, который запутался в себе, не знает что делать и как жить.

По задумке автора, лирический герой не может найти своего предназначения в сером, мрачном мире. В один из дней он понимает, нужно что-то менять. Он летит на солнце за энергией и светом, а потом пытается подарить свет и новые эмоции другим людям. Но становится жертвой этой энергии и погибает.

Отметим, что многие исполнители выпускают сейчас не целые альбомы, а синглы. Как правило, это отдельные треки, которые не ложатся в основной альбом по звучанию или настроению.

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