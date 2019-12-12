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Без химикатов. Придуман необычный способ борьбы с вредителями

13.12.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Необычный способ борьбы с вредителями придумали в Бразилии. Жителям города Белу-Оризонти на юго-востоке страны раздали божьих коровок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они должны помочь истребить тлю, которая массово уничтожает деревья и другие зеленые насаждения в городе.

Благодаря полезным насекомым мэрия планирует предотвратить использование химикатов в зеленых зонах. Гражданам вручили около 2 тысяч божьих коровок в пластиковых контейнерах, выведенных на специальной биофабрике. Горожане должны выпустить насекомых недалеко от своих домов.

Без химикатов. Придуман необычный способ борьбы с вредителями

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Новости Бразилии. Необычный способ борьбы с вредителями придумали в Бразилии. Жителям города Белу-Оризонти на юго-востоке страны раздали божьих коровок, сообщили...
 
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