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Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

13.12.2019 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 декабря в Минске отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

Сложным оказался и выбор самой популярной книги в Беларуси. После тщательной аналитики победителем стало произведение Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім».

Отметим, что это символично в преддверии 90-летия классика, которое Беларусь отметит в 2020 году.

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

Люди в материале: Владимир Короткевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря в Минске отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости...
 
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