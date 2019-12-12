В Беларуси депозиты на семейный капитал открыты на сумму более $768,7 млн

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси на 1 декабря 2019 года открыто более 76,8 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $768,7 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда напомнили, что программа действует с 2015 года. Семейный капитал назначается в виде единовременной выплаты в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении, удочерении (после 1 января 2015 года) третьего и последующих детей. Право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, соцобслуживания, а также накопительную пенсию матери.

Первая пятилетка программы завершается 31 декабря 2019 года. Ранее правительство приняло решение продлить программу еще на пять лет с рядом изменений.

Новая программа будет реализовываться в 2020-2024 годах. К примеру, семья сможет распоряжаться средствами семейного капитала, не ожидая 18-летия ребенка: для улучшения жилищных условий, образования одного из членов семьи, медицинского обслуживания. Семейный капитал будет начисляться в сумме 22,5 тыс. руб. с возможностью индексации с 2021 года.