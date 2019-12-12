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Видео из школы Гомеля, где дети остались без доски: «Потому что родители не купили новую»

13.12.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 13 декабря, в сеть попало видео, которое сняла родитель гомельского первоклассника. На нем видно, что в классе нет доски, а учительница не может внятно объяснить, как это произошло. На вопросы родителя педагог неуверенно отвечает, что доску попросили унести в другую школу.

Женщина за кадром связывает отсутствие доски с отказом родителей сдавать деньги на новую доску – якобы по этой причине директор приказала убрать старую. «В школе №25 [Гомеля] в первом классе у детей забрали учебную доску в наказание, потому что родители не купили новую доску», – говорит автор ролика.

Директор школы объяснилась – и опровергла слова родителя

«Наша Нива» связалась с директором гомельской школы №25 Ниной Клезович. Та прокомментировала ситуацию так:

«Мне дико, что этот случай получил такой резонанс. Ситуация была следующая. Я вчера зашла в кабинет, где занимаются первоклассники. Увидела, что один гвоздь от доски едва держится, торчит. Подумала, что это опасно, приказала доску снять, гвозди прибить. Доску сняли вчера, сегодня с утра пришла мама одного из учеников, увидела, что доски нет, и записала это видео. Видео записывалось в 7:40, в 9:30 доска висела на месте».

Директор также ответила на просьбу журналистов объяснить неуверенность педагога на видео: «Она только в этом году закончила педагогический колледж, на видео видно, что она аж растерялась, не знала, что ответить той маме. Я директор уже 18 лет, но такой случай у меня впервые. Ну почему нельзя было подойти ко мне?»

Со слов Нины Клезович, школа пойдет навстречу родителям и закажет новую доску – на внебюджетные деньги. Ее установят в классе 19 декабря.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, 13 декабря, в сеть попало видео, которое сняла родитель гомельского первоклассника. На нем видно, что в классе нет доски, а учительница не может внятно...
 
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