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Триумф издателей. Стартовал проект «Книги Беларуси. Год 2019»

13.12.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Триумф издателей. Стартовал проект «Книги Беларуси. Год 2019»
Ксения Соснина / АиФ

На выставке представлены книги, изданные в Беларуси в 2019 году. Проект осуществлен при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, Национальной книжной палаты и Национальной библиотеки Беларуси.

Триумф издателей. Стартовал проект «Книги Беларуси. Год 2019» Названа самая популярная книга 2019 года в Беларуси

В день мероприятия собрались сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей.

В Беларуси издательской деятельностью занимаются более 500 субъектов хозяйствования, благодаря которым в 2019 году выдано более 9 тысяч книг общим тиражом 20 млн экземпляров. Тематика книг: научно-популярная, общественно-политическая, художественная, детская, справочно-энциклопедическая.

Триумф издателей. Стартовал проект «Книги Беларуси. Год 2019»
Стенд издательства "Попурри". Фото: АиФ/ Ксения Соснина

Представителям ведущих издательств вручили дипломы по нескольким номинациям.

Выпуск в 2019 году самого большого количества изданий - издательство "Попурри".  

Выпуск книг, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - издательство "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі"

Выпуск книг краеведческой тематики - издательство "Беларусь". 

За активную популяризацию белорусской книги и чтения - издательский дом "Беларусь сегодня", Национальная государственная телерадиокомпания, закрытое акционерное общество "Столичное телевидение".

После торжественной части всем присутствующим был преподнесен подарок - спектакль-мюзикл “Песняр” Национального академического драматического театра им. М. Горького. "Песняр" посвящен народному артисту СССР Владимиру Мулявину, благодаря которому белорусская поэзия и песня стали частью мировой культуры.  

Триумф издателей. Стартовал проект «Книги Беларуси. Год 2019»
Фото: АиФ/ Ксения Соснина
 
 
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13 декабря в Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка «Книги Беларуси. Год 2019».
 
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