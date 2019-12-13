Триумф издателей. Стартовал проект «Книги Беларуси. Год 2019»

Источник материала: Аргументы и факты

На выставке представлены книги, изданные в Беларуси в 2019 году. Проект осуществлен при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, Национальной книжной палаты и Национальной библиотеки Беларуси.

В день мероприятия собрались сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей.

В Беларуси издательской деятельностью занимаются более 500 субъектов хозяйствования, благодаря которым в 2019 году выдано более 9 тысяч книг общим тиражом 20 млн экземпляров. Тематика книг: научно-популярная, общественно-политическая, художественная, детская, справочно-энциклопедическая.



Стенд издательства "Попурри". Фото: АиФ / Ксения Соснина

Представителям ведущих издательств вручили дипломы по нескольким номинациям.

Выпуск в 2019 году самого большого количества изданий - издательство "Попурри".

Выпуск книг, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - издательство "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі"

Выпуск книг краеведческой тематики - издательство "Беларусь".

За активную популяризацию белорусской книги и чтения - издательский дом "Беларусь сегодня", Национальная государственная телерадиокомпания, закрытое акционерное общество "Столичное телевидение".

После торжественной части всем присутствующим был преподнесен подарок - спектакль-мюзикл “Песняр” Национального академического драматического театра им. М. Горького. "Песняр" посвящен народному артисту СССР Владимиру Мулявину, благодаря которому белорусская поэзия и песня стали частью мировой культуры.