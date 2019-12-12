Белорусские таможенники поймали российских перевозчиков на провозе санкционных груш

Источник материала: Ежедневник



фото: customs.gov.by

В одном случае польские груши везли под видом текстильных изделий, в другом – с липовыми документами.

Российский MAN с морским контейнером белорусские оперативники остановили на автодороге М-1/Е30 Брест-Москва вблизи государственной границы с Россией. По документам перевозчик вез изделия из текстиля, однако в грузовики обнаружились почти 23 тонны свежих польских груш.

Контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет.

Движение второго автопоезда VOLVO российской фирмы-перевозчика таможенники приостановили на автодороге Р-73.

В данном случае информация по наименованию перемещаемого товара, порядка 21 тонны польских груш, указанная в товаросопроводительных документах, соответствовала действительности. Только вот сведения о транспортировке фруктов и месте их доставки оказались неверными.

Также в ходе осмотра кабины грузового транспортного средства были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков России, визуально имеющие явные признаки подделки.

Общая стоимость свежих груш по предварительной оценке составила около 65 тысяч белорусских рублей, сообщили ГТК.