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Белорусские таможенники поймали российских перевозчиков на провозе санкционных груш

13.12.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские таможенники поймали российских перевозчиков на провозе санкционных груш

фото: customs.gov.by

В одном случае польские груши везли под видом текстильных изделий, в другом – с липовыми документами.

Российский MAN с морским контейнером белорусские оперативники остановили на автодороге М-1/Е30 Брест-Москва вблизи государственной границы с Россией. По документам перевозчик вез изделия из текстиля, однако в грузовики обнаружились почти 23 тонны свежих польских груш. 

Контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет. 

Движение второго автопоезда VOLVO российской фирмы-перевозчика таможенники приостановили на автодороге Р-73.

В данном случае информация по наименованию перемещаемого товара, порядка 21 тонны польских груш, указанная в товаросопроводительных документах, соответствовала действительности. Только вот сведения о транспортировке фруктов и месте их доставки оказались неверными. 

Также в ходе осмотра кабины грузового транспортного средства были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков России, визуально имеющие явные признаки подделки.

Общая  стоимость свежих груш по предварительной оценке составила около 65 тысяч белорусских рублей, сообщили ГТК.

 
Теги: Брест
 
 
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В одном случае польские груши везли под видом текстильных изделий, в другом – с липовыми документами.
 
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