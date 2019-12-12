|
Белорусские таможенники поймали российских перевозчиков на провозе санкционных груш
13.12.2019 17:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: customs.gov.by
В одном случае польские груши везли под видом текстильных изделий, в другом – с липовыми документами.
Российский MAN с морским контейнером белорусские оперативники остановили на автодороге М-1/Е30 Брест-Москва вблизи государственной границы с Россией. По документам перевозчик вез изделия из текстиля, однако в грузовики обнаружились почти 23 тонны свежих польских груш.
Контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет.
Движение второго автопоезда VOLVO российской фирмы-перевозчика таможенники приостановили на автодороге Р-73.
В данном случае информация по наименованию перемещаемого товара, порядка 21 тонны польских груш, указанная в товаросопроводительных документах, соответствовала действительности. Только вот сведения о транспортировке фруктов и месте их доставки оказались неверными.
Также в ходе осмотра кабины грузового транспортного средства были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков России, визуально имеющие явные признаки подделки.
Общая стоимость свежих груш по предварительной оценке составила около 65 тысяч белорусских рублей, сообщили ГТК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном случае польские груши везли под видом текстильных изделий, в другом – с липовыми документами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)