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Барачные узы. Когда Россия проглотит Беларусь
Источник материала: Партизан
Есть серьёзные опасения, что Москве все-таки удастся увести Минск к алтарю. Под венец, больше напоминающий погребальные дроги, на которых покоится остывающее тело белорусской независимости.
Фиаско переговоров в Сочи настолько визуально, что компании Marvel Comics следовало бы выпустить комикс с этими "супергероями".
Кадр "обмен дарами". Путин дарит Лукашенко самовар, Лукашенко Путину — почти издевательский продуктовый набор с салом, сыром и конфетами. Кадр "за столом переговоров". Перед Лукашенко — куча документов (готов убеждать). Перед Путиным — ничего (готов диктовать).
Кадр "погасший свет". Президент Беларуси шутит: "Это всё Дима Песков". Президент РФ отвечает: "Электричество закончилось". Кадр "трибуны и флаги". После пяти часов переговоров Лукашенко покидает резиденцию Бочаров Ручей без каких-либо заявлений для прессы.
Всё это должно свидетельствовать о провале почти всех сценариев, о которых много писали СМИ обеих стран накануне встречи. Но на самом деле это говорит лишь о том, что затея с Союзным государством поставлена на паузу. Путин от неё не может отказаться. Лукашенко не может принять. По крайней мере, пока.
Карманный Бенилюкс
В России один из экспертов клуба "Валдай" Союзное государство из двух членов уподобил Бенилюксу — структуре, которую Бельгия, Нидерланды и Люксембург начали создавать в 1920-х, выполняя "функцию "ледокола", тестирующего возможность двигаться по пути интеграции на небольшой группе государств с перспективой использования накопленного опыта в более широком формате".
Эта возвышенная аналогия пытается сказать одновременно и о "цивилизованности" подхода, и о широте намерений Москвы. Но она мало объясняет особенности той позы, в которую Путин ставит Лукашенко столь регулярно, что последний то и дело просит "старшего брата" "не гнобить" его и "не наклонять".
Плач президента Беларуси вперемежку с громкими заявлениями типа "я не пацан" и "я не хочу перечеркнуть всё, что сделал", особого впечатления на Кремль не производит. "Члену Бенилюкса" не устают напоминать, что экономика Беларуси в 29 раз меньше, чем экономика РФ. К тому же она фактически замкнута на России. Поэтому ни о каком равноправии речи быть не может.
А именно за ним Лукашенко и летел в Сочи, стараясь выразить свою мысль как можно прозрачнее: "Мы не просим, как некоторые говорят, дешёвый газ, дешёвую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы были равные условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и предприятия-конкуренты должны иметь такую же цену".
Александр Григорьевич уже не раз и не два стенал о неравноправных условиях. Когда почти год назад на фоне начавшихся заморочек с налоговым манёвром, сулящим Минску потери в миллиарды долларов, он возмутился тем, что тариф на доставку газа из Ямало-Ненецкого округа для белорусских потребителей втрое дороже, чем для российскихю
Путин ответил, мол, да, следует двигаться к идентификации тарифов, однако "для этого нужны время и другой уровень интеграции между нашими странами". С тех пор внешне не слишком много изменилось, если не считать, что Москва усилила давление на "батьку".
Проект конфедерации
В середине сентября российское издание "КоммерсантЪ" опубликовало проект "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства". Его, как сообщалось, парафировали премьер-министры двух стран, однако достоянием общественности он не стал.
Судя по документу, подлинность которого подтвердили в аппарате Белого дома, программа рассчитана на полтора года. Её столпы — единые Налоговый и Гражданский кодексы. А также введение единого внешнеторгового режима и унифицированного учёта собственности. Центральный банк России и Национальный банк Беларуси будут работать на принципах единого банковского и финансового надзора.
Таможенная и энергетическая политика государств должна объединиться в 2021 году. Конкретных договорённостей по единому бюджету Союзного государства нет. В целом же документ пропитан такой степенью интеграции, перед которой блекнут надгосударственные институты ЕС, и самое меньшее, на что претендует проект, — построить к 2022 году конфедерацию.
После публикации "Коммерсанта" Наталье Эйсмонт, пресс-секретарю белорусского президента, пришлось объяснять, что красные флажки — "суверенитет и независимость каждой из стран" — никто не переходит. "Никаких совместных органов не создаётся. К этому страны не готовы", — утверждала она.
Если комментарию кто-то и верил, то ровно до того времени, пока посол Беларуси в РФ Владимир Семашко не заявил в ноябре о договорённостях, достигнутых двумя президентами: "Создать единый парламент и правительство с определёнными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определённые управляющие функции с обязательным исполнением". Если это не совместный орган, тогда что?
С учётом "проблемы 2024" — президентских выборов в России — Кремль с помощью Минска хочет, чтобы Путин остался у власти, например, как глава конфедерации
С таким багажом Лукашенко и отправился в Сочи. В надежде, что ему удастся получить экономические преференции в обмен на бутафорские политические изменения. Этого не случилось. Москва с учётом "проблемы 2024" — президентских выборов в России — пожелала получить действительно новую политическую ситуацию, при которой бы Путин имел законные основания остаться у власти.
Страну к этому готовят. Сегодня граждан вовсю опрашивают на предмет, надо ли менять конституцию. Напрямую это никто пока не увязывает с темой Союзного государства, однако показательно, что всё это делается в очень близких временных параллелях с запущенными процессами интеграции.
Российскому Фонду общественного мнения удалось получить обнадёживающий процент респондентов, ответивших "да" на вопрос "Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать конституцию, вносить в неё поправки?", — 68%. В 2013-м этот показатель был лишь 44%.
Социология и диктатура
Социологическое наступление — это то, что Россия демонстрирует и на "белорусском фронте". Российские медиа активно распространяют информацию о том, что подавляющее число белорусов мечтают либо о союзе с РФ, либо о вхождении в её состав.
Для того чтобы эти построения выглядели убедительнее, к делу подключили Московский государственный институт международных отношений. Там провели исследование. Его результаты вдохновляющие: почти 58% граждан Беларуси за союзничество с РФ, почти 32% — за партнёрство.
В ответ на это Институт социологии Беларуси провёл собственный опрос. Картина получилась иная. Практически половина респондентов высказались за независимость. Число сторонников вхождения Беларуси в состав России составило менее 8%.
В день встречи двух президентов в Минске оппозиционеры, выступающие против интеграции, жгли портреты Путина и фотографии двух обнимающихся президентов. А на плакатах было написано: This is not integration, this is occupation! ("Это не интеграция, это оккупация!"). Несмотря на то что Лукашенко на этой акции костерили как диктатора, его пресс-служба расценила происходящее как поддержку его переговорной позиции в Сочи.
Сам факт, что милиция была толерантна к протестующим, свидетельствует о том, что несанкционированный митинг получил на самом деле высочайшую санкцию. Когда нужно, диктатор Лукашенко умеет подключить к делу народ. Причём если исходить из информации Freedom House, то диктатор — не преувеличение.
В последнем рейтинге организация поставила Беларусь с 6,5 балла по семибалльной шкале, где 7 — абсолютная диктатура, на 19-е место. На 20-м с теми же баллами — Россия. Северная Корея с 7 баллами — на 3-м. Туркменистан с ними же — на 2-м.
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