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От дворника до сотрудника КГБ: чем сейчас заняты легенды белорусского биатлона

13.12.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сашурин, Айдаров, Зубрилова и другие.

От дворника до сотрудника КГБ: чем сейчас заняты легенды белорусского биатлона
Посредственный старт биатлонного сезона в исполнении белорусов многих заставил вспоминать о прошлом: мол, прежде такого не было. От Домрачевой память летит дальше, до Попова-Сашурина-Рыженкова, на ум приходят всевозможные медали, завоеванные нашими биатлонистами. А где сейчас эти люди, которые радовали нас и разочаровывали?

Рассказывает Трибуна

Алексей Айдаров, 45 лет


Титулы: бронзовый призер Олимпиады-1998 в индивидуальной гонке, чемпион мира-1999 в эстафете

Где сейчас: нигде не работает

Уроженец города Артемовска Свердловской области РФ дебютировал на Кубке мира в 20-летнем возрасте под белорусским флагом. Честь нашей страны защищал до 2006 года. 

Лучшее достижение в общем зачете Кубка мира – 12-е место в сезоне-1997/98. В том же году стал лучшим спортсменом Беларуси наряду с теннисистом Владимиром Самсоновым и гимнастом Иваном Иванковым. Сезон-2006/07 Айдаров отбегал за сборную Украины, а 10 июня 2008-го завершил карьеру.

После какое-то время работал дворником, устанавливал окна. До недавнего времени трудился в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» на должности инженера отдела спортбеспечения. 

В качестве судьи выступал на различных соревнованиях, в том числе международных. Был главным судьей «Снежного снайпера-2018», где глава Беларуси Александр Лукашенко использовал на стрельбище специальную тумбу, привлекшую всеобщее внимание.



– Это разработка нашего оборонного комплекса, учитывались все президентские параметры – и по высоте, и по весу. Это государственная тайна, вообще-то, – говорил Айдаров об установке. – Знаю, что у президента проблема с коленом. Думаю, не надо людям объяснять, что такое проблема с коленом. Нужно было как-то выкручиваться из ситуации. Мы поставили обыкновенный стол, на него положили ковер, на него поставили обыкновенную лавку и сделали такой упор для стрельбы.

Сейчас, по словам самого Айдарова, он нигде не работает.


Рустам Валиуллин, 43 года

Титулы: бронзовый призер чемпионата мира-2003 в эстафете, серебряный призер ЧМ-2008 в смешанной эстафете, чемпион Европы-2016 в эстафете

Где сейчас: до недавнего времени был тренером в Новополоцком училище олимпийского резерва, работал с экспериментальной группой

Несмотря на то, что Валиуллин родился и провел детство в российском Ульяновске, всю спортивную жизнь он посвятил Беларуси. Представлял нашу страну на трех Олимпиадах подряд, брал медали на чемпионатах мира, Европы, Универсиадах, становился чемпионом и призером на планетарных первенствах по летнему биатлону. Что касается Кубка мира, то в нем Рустам выступал с 1999-го по 2010-й годы. Лучшее достижение – 30-е итоговое место в сезоне-2008/09.

Какое-то время после завершения карьеры был директором станции техобслуживания в Ждановичах. Осенью начал работать тренером в Новополоцком УОРе с экспериментальной группой биатлонистов. Однако довольно скоро понял, что это не совсем то, чем он хочет заниматься, и уволился.

Владимир Драчев, 53 года

Титулы, завоеванные в Беларуси: бронзовый призер чемпионата мира-2003 и чемпион Европы-2006 в эстафете

Где сейчас: президент Союза биатлонистов России, председатель общественного объединения «Карельское землячество в Москве»

Легендой биатлона Драчев стал еще под российским флагом. Брал медали на десяти чемпионатах мира. Взял серебро и бронзу на Олимпиадах-1994 и 1998 соответственно. Но после того, как руководство российской сборной и федерации биатлона отказались брать спортсмена на Игры в Солт-Лейк-Сити, задумался о смене гражданства. 

Партнер по сборной СССР Александр Попов предложил переехать в Беларусь, и в 2002 году Драчев это сделал. Под белорусским флагом выступал до 2006 года, за это время взял медали всех достоинств на трех чемпионатах Европы, выиграл бронзу чемпионата мира-2003 в Ханты-Мансийске.

После окончания карьеры – проводы из спорта состоялись 1 августа 2006 года в «Раубичах» за компанию с Еленой Зубриловой, Олегом Рыженковым, Вадимом Сашуриным – работал тренером молодежной сборной Беларуси по биатлону. В 2010-м был приглашен в сборную России в качестве консультанта, но из-за конфликтов с главным тренером и откровенных интервью был отстранен от должности. 

После этого ударился в политику, занимал высокие посты: глава администрации Всеволожского района Ленинградской области, депутат Госдумы от партии «Единая Россия». С мая 2018 года возглавляет Союз биатлонистов России, а с марта 2019-го является председателем общественного объединения «Карельское землячество в Москве».

Петр Ивашко, 48 лет

Титулы: двукратный чемпион мира в командной гонке-1996 и 1997, чемпион мира-1999 в эстафете

Где сейчас: гостренер в Белорусской федерации биатлона

Уроженец Сенно Витебской области на индивидуальном уровне в биатлоне не блистал, зато помог мужской белорусской сборной взять золото на трех чемпионатах мира. В 1996 году, в возрасте 24 лет, получил звание заслуженного мастера спорта Республики Беларусь.

После завершения карьеры некоторое время работал начальником управления физической культуры, спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета, затем – директором центра «Фристайл» в Минске, а также старшим тренером по развитию биатлона в белорусской федерации. Сейчас занимает должность гостренера БФБ.


Виктор Майгуров, 50 лет

Титулы, завоеванные в Беларуси: их нет, но было четвертое место на Олимпийских играх-1994 в эстафете

Где сейчас: член правления Союза биатлонистов России

Уроженец Ханты-Мансийска совсем немного выступал за сборную Беларуси: на Олимпиаде-1994 занял в эстафете четвертое место. Уже на следующих Играх защищал честь России.

После окончания карьеры занимал различные должности в политических и спортивных структурах: председатель Комитета по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа, член Общественной палаты Ханты-Мансийска, был министром спорта и туризма Ханты-Мансийского автономного округа.

В 2011 году был со скандалом уволен с должности директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Причиной увольнения стал поддельный диплом о высшем образовании, которое он якобы получил в Омске в Сибирской государственной академии физкультуры.

Однако этот скандал на испортил карьеру спортивному чиновнику. В 2018 году Беларусь выдвигала Майгурова в вице-президенты IBU, но через пару месяцев Виктор сам снял вою кандидатуру. Сейчас Майгуров – член правления Союза биатлонистов России.

Сергей Новиков, 40 лет

Титулы: серебряный призер Олимпиады-2010 в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира-2008 в смешанной эстафете, двукратный чемпион Европы-2006

Где сейчас: начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома

Уроженец Чаусов Могилевской области начал заниматься биатлоном в 12. И за карьеру достиг немалых высот. Брал медали различных достоинств на чемпионатах Европы, Универсиадах, на чемпионате мира в Эстерсунде помог белорусской сборной взять серебро. 

А после Игр-2010 в Ванкувере, где в индивидуальной гонке Новиков разделил второе место с Уле Эйнаром Бьорндаленом, биатлонист удостоился звания заслуженного мастера спорта. В Кубках мира принимал участие с 2002-го по 2014-й годы. Лучший сезон – 2009/10 – завершил на 26-й строке в общем зачете.

После завершения карьеры был депутатом Могилевского городского Совета депутатов и директором Могилевского областного спортивного клуба «Спартак» Федерации профсоюзов Беларуси. Сейчас работает в Могилевском облисполкоме в должности начальника управления физической культуры, спорта и туризма.

В 2019 году принимал участие в «Гонке легенд» и пробежал ее с камерой GoPro.


Александр Попов, 54 года

Титулы, завоеванные в Беларуси: двукратный чемпион мира в командной гонке на 10 км, чемпион Еврпы-1995 в эстафете

Где сейчас: в мужской сборной России по биатлону
 
Несмотря на то, что родным городом Попова является Тобольск Тюменской области, Александр имеет белорусское гражданство. Внес большой вклад в развитие биатлона и как спортсмен, и как тренер. Выступая за Беларусь, неоднократно становился победителем чемпионатов мира и Европы, получил звание заслуженного мастера спорта. На церемонии открытия Олимпады-2006 в Турине был знаменосцем.

Уйдя на «пенсию» в конце 90-х, начал тренировать. Сперва – молодежную сборную Беларуси, затем – национальную. С 2010 года трудился в роли старшего тренера мужской сборной Беларуси по лыжным гонкам. Получил звание заслуженного тренера Республики Беларусь. 

В настоящее время работает в мужской команде России. Правда, бывшие партнеры по белорусской сборной нынешнюю должность Попова назвать затрудняются. В тренерском штабе мужской команды Александр не числится.

Олег Рыженков, 51 год

Титулы: трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы

Где сейчас: старший тренер национальной мужской сборной Беларуси по биатлону

Рыженков родился в Карелии, но биатлоном начал заниматься в спортивной школе в деревне Веремейки Могилевской области. В течение десяти сезонов представлял Беларусь на Кубках мира – с 1995-го по 2006-й годы. Лучший результат – восьмое место в сезоне-2003/04. 

Что касается чемпионатов мира и Европы, то с этих турниров Рыженков привез более 15 медалей, в том числе пять золотых. После эстафетной гонки на Олимпиаде в Турине, где белорусы заняли 11 место, заявил, что намерен уйти из большого спорта по окончании Игр.

После завершения карьеры биатлониста стал тренером молодежной сборной Беларуси, затем работал тренером сборной Литвы. С мая 2018 года и по сегодняшний день работает в мужской национальной сборной страны в должности старшего тренера. 

С 2013 по 2015 годы уже занимал этот пост, причем довольно успешно. Но весной 2015-го руководство федерации биатлона Беларуси неожиданно отправило Рыженкова работать с резервом.

Вадим Сашурин, 49 лет

Титулы: двукратный чемпион мира в командной гонке-1996 и 1997, чемпион мира-1999 в эстафете

Где сейчас: тренер по физподготовке в гандбольном СКА

Еще один россиянин, принесший большую пользу белорусскому биатлону. После развала СССР выступал только за нашу страну. Если в Кубке мира Сашурин больших успехов не добился, то на чемпионах мира и Европы взял в общей сложности 11 медалей, в том числе четыре золотых.

Карьеру спортсмена завершил в 2006 году и перешел на должность тренера лыжной сборной Беларуси. Чуть позже был старшим тренером национальной команды по биатлону.

С 2013 года на протяжении нескольких лет работал тренером-консультантом сборной Республики Карелия по биатлону. После – тренером по физподготовке в РЦОП по теннису в Минске. Занимался с Ариной Соболенко.

В настоящее время обладатель Ордена Почета Республики Беларусь работает над физической формой игроков минского гандбольного клуба СКА. И в 49 лет сам находится на высоте.

Александр Сыман, 42 года

Титулы: серебряный призер чемпионата мира-2001 в эстафете, чемпион Европы-2004

Где сейчас: работает в КГБ Беларуси

Сыман посвятил биатлону 20 лет жизни. Начал заниматься в 1991 году, а завершил карьеру в 2011-м. За это время принял участие в 10 Кубках мира. Лучшая итоговая позиция – 35-я в сезоне-2004/05. Не удалось стать и чемпионом мира – одно серебро в 2001 году в эстафете. 

Зато на чемпионате Европы в Минске в 2004 году вместе с партнерами по эстафетной команде взял золото. В сезоне-2004/05 на двух трассах взял две медали в спринте: золото в Поклюке и бронзу в Турине на на олимпийской трассе. Но на самих Играх в единственной личной гонке провалился (стал 72-м).

После окончания карьеры был помощником главного тренера сборной Беларуси Рафаэля Пуаре. В середине 2010-х возглавлял команду и запомнился конфликтом с Юрием Лядовым, который затем жестко прошелся по Сыману.


Сейчас Александр, как удалось узнать, работает в КГБ. Правда, на какой должности и в каком точно звании, не знают даже бывшие партнеры по команде.

Людмила Ананько, 37 лет

Титулы: бронзовый призер чемпионата мира-2005, двукратная чемпионка Европы-2006 и 2007

Где сейчас: в декретном отпуске

Уроженка Новогрудка завершила карьеру довольно рано – ей не было и 28 лет. Причина – в том числе замучившие проблемы со здоровьем. На «пенсию» Людмила ушла с пятью медалями с чемпионатов мира и Европы. Также Ананько приняла участие в двух Олимпийских играх – в 2002 и 2006 годах. Выступления на Кубках мира удачными назвать нельзя. Лучший результат – 34-е итоговое место в сезоне-2006/07.

После окончания карьеры Ананько работала в КГБ. Затем перешла на должность специалиста в научно-методическом отделе Белорусской федерации биатлона. Сейчас находится в декретном отпуске.

Дарья Домрачева, 33 года

Титулы: четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира-2014/15

Где сейчас: главный тренер женской сборной Китая по биатлону

Жизнь и спортивные достижения одной из самых известных биатлонисток мира известны даже тем, кто видом спорта особо и не интересуется. Помимо статуса четырехкратной олимпийской чемпионки Домрачева имеет звание Героя Беларуси (причем первой среди женщин).

После окончания спортивной карьеры в июне 2018 года вместе со своим мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом и дочкой Ксенией какое-то время наслаждалась отдыхом и путешествовала.

Запустила линию спортивной одежды под брендом, носящим ее имя. Продолжала получать награды даже после окончания карьеры, а в сентябре нынешнего года возглавила женскую сборную Китая по биатлону. Ее супруг руководит мужской командой.

Елена Зубрилова, 46 лет

Титулы, завоеванные в Беларуси: серебряный призер чемпионата мира-2003 в индивидуальной гонке, чемпионка Европы-2004 в спринте, чемпионка Европы-2006 в эстафете

Где сейчас: старший тренер национальной сборной Беларуси по биатлону

Зубрилова, появившаяся на свет в Сумской области Украины, долгое время выступала за родную сборную, но в 2002 году приняла белорусское гражданство. И за четыре года – вплоть до завершения карьеры – была одним из лидеров нашей сборной. Брала медали всех достоинств на чемпионатах мира и Европы. 

В Кубке мира-2002/03 стала пятой в общем зачете – лучшее достижение в период выступления за Беларусь. В трех последующих сезонах неизменно входила в топ-10. В 2003 году Елена стала мастером спорта Республики Беларусь международного класса.

После окончания карьеры перешла на должность тренера молодежной сборной Беларуси по биатлону. На прошедшем в 2019 году в Раубичах чемпионате Европы входила в оргкомитет. Сейчас Зубрилова работает старшим тренером национальной команды Республики Беларусь.

Ольга Назарова, 42 года

Титулы, завоеванные в Беларуси: бронзовый призер чемпионата мира-2002 в масс-старте, бронзовый призер ЧМ-2005 в эстафете, чемпионка Европы-2006 в эстафете

Где сейчас: специалист в научно-методическом отделе БФБ, входит в технический комитет IBU

Омичанка на протяжении почти 10 лет выступала за сборную России, стала чемпионкой мира среди юниоров 1996 года в спринте. Но в конце 90-х перешла в белорусскую команду. И именно в ее составе добилась своих наиболее значимых успехов: многочисленные медали, в том числе золотые, чемпионатов мира и Европы, двух Универсиад, планетарных первенств по летнему биатлону. В сезоне-2005/06 добилась лучшего результата по итогам Кубка мира – 13-е место.

В 2011 году Ольга завершила карьеру и родила третьего ребенка. Теперь у нее сын и две дочери. Перешла на должность тренера-методиста в федерацию биатлона. Сейчас продолжает трудиться в структуре БФБ, а также входит в технический комитет Международного союза биатлонистов. Часто комментирует биатлонные гонки на «Беларусь 5».

Светлана Парамыгина, 54 года

Титулы: серебряный призер Олимпиады-1994, трехкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-1993/94

Где сейчас: редактор и автор интернет-проекта «cardio.today», журналист-исследователь.

Обладательница первой олимпийской награды в истории белорусского биатлона – серебра в спринте в Лиллехаммере в 1994 году – завершила карьеру спустя семь лет после исторического достижения. 

За эти годы несколько раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира и Европы, стала двукратной чемпионкой мира по летнему биатлону. В сезоне-1993/94 заняла первое итоговое место в Кубке мира.

После завершения карьеры лучшая спортсменка Беларуси-1994 получила медаль НОК «За выдающиеся заслуги». Далеко от спорта не отошла: работала спортивным журналистом в газете «Прессбол», где запомнилась своими расследованиями, комментировала биатлон на ТВ. 

В 2012 году стала исполнительным директором Белорусского союза конькобежцев. Свой пост покинула через несколько лет. Сейчас развивается в сфере медицины и здоровья.


Надежда Скардино, 34 года

Титулы, завоеванные в Беларуси: олимпийская чемпионка-2018 в эстафете, бронзовый призер Игр-2014 в индивидуальной гонке, бронзовый призер чемпионата мира-2011 в эстафете

Где сейчас: воспитывает маленького сына

До 2004 года Надежда, родившаяся в 1985 году тогда еще в Ленинграде, занималась лыжными гонками. Но переход в биатлон получился максимально безболезненным, и в составе сборной Беларуси, за которую Скардино стала выступать с 2006 года, добилась очень многого: серебро на Играх в Сочи, золото на Олимпиаде в Пхенчхане, три медали с чемпионатов мира и Европы. 

В Кубке мира также удалось достичь определенных высот. В сезоне-2017/18 стала обладательницей Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках.

В июне 2018 года Надежда, обладательница Ордена Отечества III степени, Ордена «За личное мужество», объявила о завершении карьеры. Затем пыталась (безуспешно) вместе с Александрой Герасименей запустить в Беларуси спортивное радио, и заявляла, что хотела бы попробовать себя в качестве тренера. 

Прошедшей осенью Скардино объявила, что намерена консультировать лыжников и биатлонистов через интернет.

В августе 2019-го вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Егера, а 10 ноября в пятом роддоме Минска Скардино родила сына. Назвали его Даниил.
 
Теги: Минск
 
 
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