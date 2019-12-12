На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло на трассе М1 под Чижевщиной, у поворота на торфозавод.





Предположительно, у грузовика вырвало колесо из задней спарки (по словам очевидцев).





Транспорт перевернулся, и груз высыпался на обочину.





Можно было бы подумать, что это алкоголь, но оказалось - просто тара. Впрочем, это нас так проинформировали очевидцы, а как оно на самом деле - всё может быть.





Судя по надписям, автомобиль от Белалко.





О пострадавших ничего не сообщается.









Вот как это выглядит со стороны:



