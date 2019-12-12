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На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину
13.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло на трассе М1 под Чижевщиной, у поворота на торфозавод.
Предположительно, у грузовика вырвало колесо из задней спарки (по словам очевидцев).
Транспорт перевернулся, и груз высыпался на обочину.
Можно было бы подумать, что это алкоголь, но оказалось - просто тара. Впрочем, это нас так проинформировали очевидцы, а как оно на самом деле - всё может быть.
Судя по надписям, автомобиль от Белалко.
О пострадавших ничего не сообщается.
Вот как это выглядит со стороны:
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