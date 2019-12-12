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На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

13.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло на трассе М1 под Чижевщиной, у поворота на торфозавод.

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

Предположительно, у грузовика вырвало колесо из задней спарки (по словам очевидцев).

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

Транспорт перевернулся, и груз высыпался на обочину.

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

Можно было бы подумать, что это алкоголь, но оказалось - просто тара. Впрочем, это нас так проинформировали очевидцы, а как оно на самом деле - всё может быть.

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

Судя по надписям, автомобиль от Белалко.

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

О пострадавших ничего не сообщается.

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

Вот как это выглядит со стороны:

На трассе М1 лёг на бок грузовик Белалко, груз вывалился на обочину

 
 
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  ДТП произошло на трассе М1 под Чижевщиной, у поворота на торфозавод. Предположительно, у грузовика вырвало колесо из задней спарки (по словам очевидцев). ...
 
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