|
Канадский защитник Майоне заключил пробный контракт с минским «Динамо»
Источник материала: Партизан
В этом сезоне Майоне стал одним из новичков китайского «Куньлуня».
Канадский защитник Мэтью Майоне заключил пробный контракт с минским «Динамо»,
Три результативные передачи в 16 матчах привели к досрочному расторжению контракта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом сезоне Майоне стал одним из новичков китайского «Куньлуня».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)