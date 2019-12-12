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Канадский защитник Майоне заключил пробный контракт с минским «Динамо»

13.12.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом сезоне Майоне стал одним из новичков китайского «Куньлуня».

Канадский защитник Мэтью Майоне заключил пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Три результативные передачи в 16 матчах привели к досрочному расторжению контракта.
 
 
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В этом сезоне Майоне стал одним из новичков китайского «Куньлуня».
 
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