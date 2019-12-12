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Стипендии спецфонда Президента назначены 187 студентам и курсантамп

13.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стипендии спецфонда Президента назначены 187 студентам и курсантамп

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно этому решению назначены стипендии Президента Беларуси на первый семестр 2019/2020 учебного года 187 студентам и курсантам учреждений высшего образования, достигшим высоких результатов в учебе и научной деятельности.

Денежные премии и поощрительные стипендии получат 28 победителей международных олимпиад и конференций, 16 человек из их числа станут обладателями нагрудных знаков лауреата фонда. Кроме того, денежными премиями будут поощрены 618 победителей республиканских олимпиад и конкурсов.

Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшего развития.

https://www.belta.by/

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной...
 
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