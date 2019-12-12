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Как продать идею за 90 секунд: скетч-конспект

13.12.2019 17:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Презентовать проект за 90 секунд, попробовать себя в роли телевизионных комментаторов, выучить сложные скороговорки и принять участие в других групповых и индивидуальных заданиях смогли старшеклассники на воркшопе «Мастерство публичной презентации своих идей» социально-образовательного проекта «Першыя».

Лайфхаками успешного публичного выступления с аудиторией поделилась Ирина Дубовик – CEO, Project Marketing, советник по развитию бизнеса Intetics, сооснователь акселератора StartUpON. Она рассказала, как преодолеть страх выступлений, как донести свою задумку аудитории и завладеть вниманием слушателей, каких ошибок нужно избегать и как реагировать на вопросы зала. 

Во время мастер-класса старшеклассники пробовали сделать презентацию в лифте – короткий питч, в котором нужно было рассказать о своей идее и о том, какую пользу она несет окружающим. На выступление отводилось не более 90 секунд.

Про важность дикции и жестикуляции во время выступления подросткам рассказал Дмитрий Смирнов – спикинг-коуч TEDxMinsk, руководитель школы ораторского мастерства, бизнес-тренер, генеральный продюсер Радио Би-Эй, радиоведущий.

Он раскрыл формулу успешной презентации «Свое. Скандал. Сенсация. Смех» и вместе с участниками выполнил несколько веселых и полезных упражнений: старшеклассники читали скороговорки, тренировали звучность голоса, комментировали мультфильмы на экране.

В зале кинотеатра VOKA CINEMA собралось более 100 старшеклассников из разных уголков страны. Все они активно и с интересом выполняли предложенные задания.

Для тех, кто не смог участвовать в мастер-классе по ораторскому мастерству, организаторы конкурса накануне мероприятия записали подкаст и при участии студии информационного дизайна и визуальной коммуникации Be visual! Studio подготовили серию коротких скетч-конспектов. Смотрите и изучайте! 

В 2020 году образовательная программа проекта «Першыя» продолжится, но уже в регионах. Запланированы четыре конференции в формате TEDxSalon, в рамках которых участников поделят на команды, чтобы они могли вместе с менторами обсудить выступления спикеров на заданную тему, а после выступить со своим видением проблемы. 

Первый Salon пройдет 18 января в Витебске. Подобные мероприятия также запланированы в Могилеве, Гродно и Гомеле.

«Першыя» – это конкурс ярких и оригинальных идей поколения Z: учеников 9, 10 и 11-х классов. На протяжении учебного года участники проекта разрабатывают свою идею, развивают навыки публичного выступления и самопрезентации, приобретают полезные знания на воркшопах и встречах с экспертами. 10 финалистов проекта, которых выберет жюри, получат персональных менторов TEDx и с их помощью подготовятся к своему публичному выступлению на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk. Все финалисты получат призы - iPhone Xs.

Сейчас регистрация на проект продолжается. В первичной заявке желающим нужно сформулировать свою идею и кратко рассказать о ней. Подавать заявки могут старшеклассники со всех регионов Беларуси. 

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk.

Больше информации – на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Презентовать проект за 90 секунд, попробовать себя в роли телевизионных комментаторов, выучить сложные скороговорки и принять участие в других групповых и...
 
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