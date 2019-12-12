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МЫ нужны друг другу

13.12.2019 17:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Шестого декабря в районном Доме культуры прошел III межрегиональный инклюзивный фестиваль художественного творчества «Вместе мы раскрасим этот мир». Его инициатором стал Каменецкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Цели этого мероприятия – объединить детей с особенностями психофизического развития, молодых инвалидов и их здоровых сверстников в командной творческой деятельности, сформировать у здоровых детей и молодежи толерантное отношение к людям с особенностями в развитии, инвалидностью.

МЫ нужны друг другу

Открыла фестиваль директор районного ЦКРОиР Наталья Садовская:

Ценность нашего фестиваля в том, что в совместном творчестве раскрываются лучшие качества: доброта, щед­рость души, стремление к созиданию. Он предоставляет уникальную и неоценимую возможность общения, дает новые впечатления и заряд эмоций.
С каждым годом фестиваль набирает обороты – все больше учреждений образования района принимают активное участие в нем. В нынешнем году в концертную часть были включены 19 инклюзивных номеров. Участниками праздника стали учащиеся классов интегрированного обучения СШ №1 и 2 Каменца, Высоков­ской, Пелищенской, Верховичской, Ряснянской, Свищевской, Каменюкской, Беловежской СШ; яслей-сада №1 Каменца; районного и Пружанского ЦКРОиР; Каменецкого ТЦСОН; также в числе выступающих – детская музыкальная студия «Звуки радуги» Каменецкого РДК.
В фойе РДК все желающие могли сфотографироваться со сказочными героями в фотозоне, обзавестись красочным аквагримом, поиграть в дидактические игры, порисовать песком на световом столе.
Выступающие проявили свои творческие способнос­ти и умение работать вмес­те, не замечая различий и поддерживая друг друга перед выходом на сцену.

МЫ нужны друг другу

Фестиваль удался! До слез, до душевной боли растрогали зрителей яркие, впечатляющие выступления детей. Как отметил в своей вступительной речи клирик Свято-Симеоновского храма, иерей Валерий Роговой, такие мероприятия очень важны для формирования здорового общества: именно здесь подрастающее поколение учится быть толерантным и человечным по отношению друг к другу.
По окончании концерта его участникам были вручены заслуженные дипломы и грамоты заместителем начальника от­дела по образованию Владимиром Шпаком, а также сладкие призы от спонсоров: районной организации РОО «Белая Русь», райкома ОО «БРСМ», Каменецкого РОЧС, Каменецкой районной организации Белорусского общества Красного Креста, Каменецкого райпо, ЧУП «Бункер бар», ЧУП «Фэмэлис торг», ИП Юлии Деркуновой (магазин «Юла»), ИП Юлии Пугач (магазин «Цветы»).
Огромное спасибо за поддержку фестиваля и конкурсов, за возможность почувствовать себя нужными, данную детям. Спасибо за мир без границ!

МЫ нужны друг другу

МЫ нужны друг другу

МЫ нужны друг другу

МЫ нужны друг другу

Жанна НАТЧУК,
заместитель директора районного ЦКРОиР.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

Администрация и педагоги районного ЦКРОиР благодарят за помощь в организации и проведении фестиваля директору и заместителю РДК Ксении Таруц и Светлане Козловой, руководителю и балетмейстеру народного ансамбля современного танца «Тандем» Ларисе Табольчик и Марине Домбровской, руководителю и балетмейстеру народной эстрадной студии «Музыкальный подвал» Светлане Новиковой и Валентину Вересу, балетмейстеру образцового ансамбля эстрадного танца «Каприз» Марте Власюк, руководителю детской эстрадной студии «Звуки радуги» Светлане Сухорословой, звукооператору Алексею Степанюку и другим сотрудникам РДК.

 

 

 
 
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Шестого декабря в районном Доме культуры прошел III межрегиональный инклюзивный фестиваль художественного творчества «Вместе мы Сообщение МЫ нужны друг другу...
 
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