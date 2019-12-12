Базовая ставка с 1 января 2020 года составит Br185

Источник материала: Виртуальный Брест

Базовая ставка с 1 января 2020 года установлена в размере Br185, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.





"В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №862 "Об установлении размера базовой ставки" с 1 января 2020 года базовая ставка установлена в размере Br185. Она применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций", - пояснили в министерстве.

С 1 января 2020 года отменяется тарифная ставка первого разряда - взамен как раз будет использоваться базовая ставка.

Новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников, подчеркнули в Минтруда.