В Туркменистане запретили помилование и амнистию осужденных за коррупцию

Источник материала: СТВ

Новости Туркменистана. Соответствующий закон подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция массовой амнистии была заложена еще первым президентом страны в 1999 году. С тех пор акции помилования в Туркменистане проводятся четыре-пять раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат.





В 2015 году запрет на амнистию был введен в отношении наркоторговцев. Теперь и осужденные за коррупционные преступления не смогут выйти из мест лишения свободы досрочно.