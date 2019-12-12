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В Туркменистане запретили помилование и амнистию осужденных за коррупцию

13.12.2019 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Туркменистана. Соответствующий закон подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция массовой амнистии была заложена еще первым президентом страны в 1999 году. С тех пор акции помилования в Туркменистане проводятся четыре-пять раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат.

В Туркменистане запретили помилование и амнистию осужденных за коррупцию

В 2015 году запрет на амнистию был введен в отношении наркоторговцев. Теперь и осужденные за коррупционные преступления не смогут выйти из мест лишения свободы досрочно.

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Новости Туркменистана. Соответствующий закон подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция массовой амнистии была заложена...
 
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