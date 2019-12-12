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«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

13.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках прошли областные зональные соревнования «Золотая шайба». За звание сильнейшей на льду сражались три команды — из Горок, Бобруйска и Могилева.

На торжественном открытии перед командами выступили главный судья Иван Высоцкий, директор областного центра по физкультурно-оздоровительной работе Евгений Белоусов, первый секретарь РО ОО БРСМ Марина Бандык.

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

 

Горецкая команда «Сокол» заняла в итоге первое место. На втором месте — Бобруйск, на третьем — ребята из Могилева.

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

Фото Михаила Левцова

 

 

«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены
Медали участникам вручал заведующий сектором спорта и туризма Александр Зайцев. Лучшие игроки получили дипломы и памятные подарки.

 
Теги: Могилев
 
 
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  Сегодня в Горках прошли областные зональные соревнования «Золотая шайба». За звание сильнейшей на льду сражались три команды — из Горок, Бобруйска и Могилева. На...
 
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