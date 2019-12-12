«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в Горках прошли областные зональные соревнования «Золотая шайба». За звание сильнейшей на льду сражались три команды — из Горок, Бобруйска и Могилева.

На торжественном открытии перед командами выступили главный судья Иван Высоцкий, директор областного центра по физкультурно-оздоровительной работе Евгений Белоусов, первый секретарь РО ОО БРСМ Марина Бандык.



















































































Горецкая команда «Сокол» заняла в итоге первое место. На втором месте — Бобруйск, на третьем — ребята из Могилева.







Фото Михаила Левцова