|
«Золотая шайба» в Горках – фото из Ледовой арены
13.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках прошли областные зональные соревнования «Золотая шайба». За звание сильнейшей на льду сражались три команды — из Горок, Бобруйска и Могилева.
На торжественном открытии перед командами выступили главный судья Иван Высоцкий, директор областного центра по физкультурно-оздоровительной работе Евгений Белоусов, первый секретарь РО ОО БРСМ Марина Бандык.
Горецкая команда «Сокол» заняла в итоге первое место. На втором месте — Бобруйск, на третьем — ребята из Могилева.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Горках прошли областные зональные соревнования «Золотая шайба». За звание сильнейшей на льду сражались три команды — из Горок, Бобруйска и Могилева. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)