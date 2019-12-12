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Новости экономики за 13.12.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда «семейный капитал» будет выплачиваться в национальной валюте? Сколько наличных денег находится в кошельках белорусов и какой будет базовая величина в 2020 году? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ЗА НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,5 % ДО 3,499 МЛРД РУБЛЕЙ
Широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, а также средства населения и предприятий на банковских счетах, за ноябрь увеличилась на 2,8 % и приближается к 46,5 миллиардам.
В то же время объем наличных прибавил только 2,5 %. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 499 миллионов рублей.
БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 27 РУБЛЕЙ
Базовая величина вскоре, возможно, увеличится на 1,5 рубля. Стало известно, что соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Совмине. Обычно ее размер меняют 1 января.
В начале 2019 года показатель подрос на рубль и сейчас составляет 25,5 рублей. Предлагается поднять его до 27. Вместе с базовой увеличатся некоторые пособия, стипендии, налоги, сборы, штрафы и другие зависящие от нее платежи и выплаты.
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Новости Беларуси. Когда «семейный капитал» будет выплачиваться в национальной валюте? Сколько наличных денег находится в кошельках белорусов и какой будет...
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