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Новости экономики за 13.12.2019

13.12.2019 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда «семейный капитал» будет выплачиваться в национальной валюте? Сколько наличных денег находится в кошельках белорусов и какой будет базовая величина в 2020 году? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пять лет открыто более 76,8 тысяч депозитных счетов на «Семейный капитал»

ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ЗА НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,5 % ДО 3,499 МЛРД РУБЛЕЙ

Широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, а также средства населения и предприятий на банковских счетах, за ноябрь увеличилась на 2,8 % и приближается к 46,5 миллиардам.

Новости экономики за 13.12.2019

В то же время объем наличных прибавил только 2,5 %. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 499 миллионов рублей.

БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 27 РУБЛЕЙ

Базовая величина вскоре, возможно, увеличится на 1,5 рубля. Стало известно, что соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Совмине. Обычно ее размер меняют 1 января.

Новости экономики за 13.12.2019

В начале 2019 года показатель подрос на рубль и сейчас составляет 25,5 рублей. Предлагается поднять его до 27. Вместе с базовой увеличатся некоторые пособия, стипендии, налоги, сборы, штрафы и другие зависящие от нее платежи и выплаты.

Новый рекорд по рублёвым вкладам 5,22 млрд рублей

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Когда «семейный капитал» будет выплачиваться в национальной валюте? Сколько наличных денег находится в кошельках белорусов и какой будет...
 
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За пять лет открыто более 76,8 тысяч депозитных счетов на «Семейный капитал»
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