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Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»
Источник материала: СТВ
В 60-е годы в Большом театр Беларуси работает настоящая плеяда талантливых музыкантов и исполнителей. Особая гордость театральных подмостков – первая в Советском Союзе женщина-дирижёр Татьяна Коломийцева, рассказали в одной из серий документального цикла
Про её суровый нрав слагали легенды! Но коллегам она запомнилась диетой «кофе-мороженое-сигареты» и бесконечной преданностью работе.
Женщина во фраке за дирижёрским пультом и без того сражала наповал всех и каждого! Но в тот вечер изумлённые туристы были шокированы тем, как дама из кафе-мороженого превосходно владеет дирижерской палочкой!
Виктор Скоробогатов:
Именно Татьяна Коломийцева впервые в Советском Союзе поставила оперный спектакль «Орестея».
Античный сюжет в обработке Сергея Танеева не просто запомнился белорусским зрителям, но и был высоко отмечен самыми строгими советскими критиками – оперу издали на виниле.
Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:
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Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»
В 60-е годы в Большом театр Беларуси работает настоящая плеяда талантливых музыкантов и исполнителей. Особая гордость театральных подмостков – первая в Советском...
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