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Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

13.12.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 60-е годы в Большом театр Беларуси работает настоящая плеяда талантливых музыкантов и исполнителей. Особая гордость театральных подмостков – первая в Советском Союзе женщина-дирижёр Татьяна Коломийцева, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

Про её суровый нрав слагали легенды! Но коллегам она запомнилась диетой «кофе-мороженое-сигареты» и бесконечной преданностью работе. 

Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

Виктор Скоробогатов, солист Большого театра (1977-2005 гг.), заслуженный артист Республики Беларусь:
Жила она возле цирка, и у неё был большой-большой пёс. Мороженое страшно любил этот пёс. И она, естественно, подходила к этому киоску. И они знакомы были с этой продавщицей. Потому что каждый день Татьяна Михайловна покупала у неё довольно много мороженого для своего пса. Мороженщица говорит: «Ой, Татьяна Михайловна, видите, никого нет, а мне срочно нужно позвонить. Ну, постойте тут минуточку». «Да, пожалуйста. Идите, звоните». А тут подходит целая группа. Продала некоторое количество этих мороженых.

Женщина во фраке за дирижёрским пультом и без того сражала наповал всех и каждого! Но в тот вечер изумлённые туристы были шокированы тем, как дама из кафе-мороженого превосходно владеет дирижерской палочкой! 

Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

Виктор Скоробогатов:
Вечером «Лоэнгрин», выходит к пульту Татьяна Михайловна, включается свет, она поворачивается в зал, кланяется, поднимает оркестр, – на первом ряду сидят те самые немцы, которые утром у неё покупали мороженое… Что же они подумали в этот момент, а?..

Именно Татьяна Коломийцева впервые в Советском Союзе поставила оперный спектакль «Орестея».

Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

Античный сюжет в обработке Сергея Танеева не просто запомнился белорусским зрителям, но и был высоко отмечен самыми строгими советскими критиками – оперу издали на виниле. 

Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:
Мифологический сюжет. Казалось бы, что-то совершенно далёкое от советской действительности. Да, там было сделано много купюр, но это было, действительно, освоение новой территории, оперной территории.

И признание эта опера нашла в том, что она была записана на пластинки фирмы «Мелодия». И это была единственная запись во всем Советском Союзе. Следующее обращение было уже только в XXI веке. То есть вдруг Оперный театр Беларуси становится в центре всей всесоюзной жизни культурной.

Люди в материале: Виктор Скоробогатов
 
 
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В 60-е годы в Большом театр Беларуси работает настоящая плеяда талантливых музыкантов и исполнителей. Особая гордость театральных подмостков – первая в Советском...
 
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